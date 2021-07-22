Стальные нервы: коп спас жизнь человека с помощью чипсов и скотча

Полицейский закрыл рану пачкой чипсов / Скриншот

В Нью Йорке полицейский спас жизнь раненому человеку при помощи подручных средств - скотча и пачки чипсов.

Прибыв на вызов в район Гарлем коп Рональд Кеннеди проявил максимальную смекалку. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

Он увидел раненого в грудь ножом парня и немедленно принялся оказывать ему помощь. Прчем для этого он выбрал необычные средства.

Полицейский проявил похвальную смекалку: подручными средствами (пачкой чипсов и скотчем, которые нашлись в карманах), он закрыл рану пострадавшего.

Прибывшие на место происшествия медики отметили, это своевременные действия копа спасли жизнь пострадавшему.

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Обратим внимание, что в Сети разгорелся дискуссия по поводу действий полицейского.

Некоторые считают, что пачкой чипсов и скотчем он остановил кровь, другие убеждены, что подручными средствами Кеннеди препятствовал пневмотораксу (скоплению воздуха в плевральной полости).

Напомним, ранее стало известно о ранении, которое получил в Киеве полицейский в ходе задержания мужчины, который в Голосеевском районе открыл стрельбу в жилом доме.

Коп получил выстрел картечью из охотничьего ружья через двери.