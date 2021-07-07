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Рука - в клочья: опубликовано фото ранения подстреленного "голосеевским стрелком" копа

7 июля 2021, 19:53
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Есть шанс, что врачам удастся восстановить пальцы патрульного полиции.

В Киеве ранили полицейского / facebook.com/UA.National.Police

Стало известно о ранении, которое получил в Киеве полицейский в ходе задержания мужчины, который в Голосеевском районе открыл стрельбу в жилом доме.

Есть шанс, что врачам удастся восстановить пальцы патрульного полиции, простреленные "голосеевским стрелком", написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

"Это был выстрел картечью из охотничьего ружья через двери. Сейчас врачи больницы имени Шалимова с их золотыми руками собирают кости кисти руки Сергея вместе. Они говорят, что если не будет осложнений и нагноений, то есть шанс, что через полгода пальцы снова будут работать. Надеемся что все будет хорошо, хотя явно рука Сергея уже никогда не будет такой как прежде", - пишет замминистра.

Геращенко пообещал, что патрульного оставят на работе в Нацполиции, независимо от результатов лечения.

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"Независимо от того, чем закончится лечение руки Сергея, он останется работать в рядах Национальной полиции, даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным. Один за всех и все за одного!", - добавил замглавы МВД.

/ Фейсбук А.Геращенко

Стрельба в Киеве: о чем сообщалось ранее

Ранее в Национальной полиции Украины раскрыли подробности стрельбы на Голосеевском проспекте 7 июля. Сообщается, что владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. Ранен правоохранитель и один гражданский.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо.

В свою очередь родственник киевского стрелка рассказывает, что у того пытались отобрать квартиру рейдерским путём. Поэтому мужчина открыл стрельбу.

новости Киева Голосеевский район стрельба в Киеве
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