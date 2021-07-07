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Перестрелка в Киеве: ранены двое копов, сам стрелок покончил с собой - СМИ

7 июля 2021, 11:40
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Стрельба произошла на Голосеевском проспекте. На месте инцидента сейчас находятся семь нарядов полиции. Пострадавших правоохранителей госпитализировали.

В Голосеевском районе столицы произошло ЧП / Фото Киев оперативный

В среду, 7 июля, на Голосеевском проспекте, 58, в Киеве произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали двое правоохранителей. Пока что эту информацию не подтвердили в полиции. Введена спецоперация по перехвату "Гром".

Как сообщает Киев оперативный, на месте перестрелки сейчас находятся семь нарядов полиции. Все огорожено. Пострадавших правоохранителей госпитализировали. По предварительной информации, сам стрелок застрелился.

Официальных комментариев пока никто не дает.

Тем временем Вартові Еспресо сообщают, что ранен один полицейский, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Люди в черном хотели проникнуть в квартиру, у мужчины было зарегистрированное оружие. Он им воспользовался, когда начали выламывать дверь", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что несмотря на то, что квартира выставлена на СЕТАМ, никаких законных оснований заходить в квартиру у правоохранителей и других людей не было.

Как сообщал Главред, в мае в Соломенском районе Киева на улице Волгоградская возник конфликт между двумя мужчинами. В результате он закончился стрельбой.

Одного из мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями, другого задержали на месте.

Конфликт якобы начался на бытовой почве. Во время ссоры один из участников достал пистолет и выстрелил в сторону оппонента. Пострадавшему оказали необходимую помощь.

новости Киева полиция стрельба в Киеве
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