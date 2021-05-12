В Киеве на Соломенке подстрелили мужчину

Конфликт в Соломенском районе Киева закончился стрельбой / УНИАН

Прошлой ночью в Соломенском районе Киева на улице Волгоградская возник конфликт между двумя мужчинами. В результате он закончился стрельбой.

Как сообщает dtp.kiev.ua, одного из мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями, другого задержали на месте.

Все подробности проишествия и причины конфликта выясняет следственно-оперативная группа.

В ночь на 12 мая в Киеве произошла стрельба / Фото dtp.kiev.ua

Фото dtp.kiev.ua

Как сообщал Главред, в мае 2020 года в столице в центре на Печерске произошла стрельба, в результате которой был ранен 37-летний мужчина.

В июле на Бессарабской площади произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой.

В октябре прошлого года мужчина на мотоцикле внезапно достал пистолет и стал стрелять по прохожим в центре Киева.