В Киеве на Соломенке подстрелили мужчину

Конфликт между двумя мужчинами произошел прошлой ночью на улице Волгоградская. Все подробности проишествия и причины стрельбы выясняет полиция.
Прошлой ночью в Соломенском районе Киева на улице Волгоградская возник конфликт между двумя мужчинами. В результате он закончился стрельбой.
Как сообщает dtp.kiev.ua, одного из мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями, другого задержали на месте.
Все подробности проишествия и причины конфликта выясняет следственно-оперативная группа.
Как сообщал Главред, в мае 2020 года в столице в центре на Печерске произошла стрельба, в результате которой был ранен 37-летний мужчина.
В июле на Бессарабской площади произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой.
В октябре прошлого года мужчина на мотоцикле внезапно достал пистолет и стал стрелять по прохожим в центре Киева.
Автор: Анна Багрий