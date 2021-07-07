Стрельба в Киеве: в полиции рассказали, кто и почему стрелял в копов

Появились новые подробности стрельбы в Киеве 7 июля / facebook.com/UA.National.Police

В Национальной полиции Украины раскрыли подробности стрельбы на Голосеевском проспекте 7 июля. Сообщается, что владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. Ранен правоохранитель и один гражданский. В столице введена специальная операция Гром.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - сказал Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко также прокомментировал стрельбу в Голосеевском районе.

"Около 10:40, в Голосеевском районе сотрудники патрульной полиции прибыли на вызов из-за семейной ссоры в одной из квартир многоквартирного дома на проспекте Голосеевском", - рассказал Геращенко Стране.

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По его словам, владелец квартиры (предварительно находится в состоянии алкогольного опьянения) выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских, в результате чего один полицейский получил огнестрельное дробное ранение руки, а другой - лица.

Мужчина открыл стрельбу в Голосевском районе, есть раненые / facebook.com/UA.National.Police

Тем временем родственник киевского стрелка рассказывает, что у того пытались отобрать квартиру рейдерским путём. Поэтому мужчина открыл стрельбу.

По словам родственника, ему позвонил хозяин жилья и сказал, что квартиру штурмуют. Причиной, по которой копы наведались по адресу стало то, что жилье продали на СЕТАМе. Стрелок с этим не согласен и даже выиграл по этому делу два суда. Выстрел в сторону полицейских, по словам родственника, был "предупредительным". Намерений причинить полицейским увечья не было.

Как сообщал Главред, в мае в Соломенском районе Киева на улице Волгоградская возник конфликт между двумя мужчинами. В результате он закончился стрельбой.

Одного из мужчин госпитализировали с огнестрельными ранениями, другого задержали на месте.

Конфликт якобы начался на бытовой почве. Во время ссоры один из участников достал пистолет и выстрелил в сторону оппонента. Пострадавшему оказали необходимую помощь.