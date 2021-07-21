В Киеве мужчина во время бури спас собаку и стал звездой Сети

Виктор Олексенко спас пса во время бури в Киеве / скриншот

Киевлянин Виктор Олексенко стал звездой в Сети, спасая на руках испуганную собаку во время непогоды, которая вчера бушевала в столице. Сейчас пес в порядке, однако пережил сильный стресс.

Виктору - 57 лет, он работает охранником на стройке, передает ТСН. По его словам, год назад маленьких щенков в будку охраны принес руководитель, с тех пор они живут на недострое. Девочку зовут Ника, а мальчика, который и попал на видео, — Бармалеем.

Когда 20 июля Киев накрыла гроза, пес очень испугался потоков воды на дороге. Тогда Виктор и бросился спасать четвероногого – мужчина босиком побежал вытаскивать его из воды и даже пробил ногу.

Видео спасения собаки во время бури произвело настоящий ажиотаж в Сети.

Кадры спасения собаки попали на видео / скриншот

Бармалей очень испугался воды на дороге, но теперь с ним все хорошо / скриншот

Сам Виктор стать звездой не планировал. Он уверен, что на его месте любой другой человек поступил бы также. Чем отплатит псу за пережитый стресс — уже придумал: это любимая еда, а еще — ласка.

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Как сообщал Главред, Украина борется с последствиями непогоды, которая накрыла страну после нескольких недель жары. 20 июля мощный ливень был не только в Киеве, но и в Кировоградской области и на Закарпатье.

Синоптики предупредили, что сегодня Украину снова накроют грозы, ливни и град. Объявлено штормовое предупреждение.