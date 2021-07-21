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Грозы, ливни и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

21 июля 2021, 10:35

21 июля в стране осложнятся погодные условия, предупредил синоптик. Днем в Украине прогнозируются не только дожди, но и порывы ветра 15-20 м/с.

небо, гроза
Сегодня Украину снова накроют грозы / Фото pixaby

Погода в Украине сегодня, 21 июля, снова будет сложной. Синоптик предупредил о мощных ливнях, граде и грозах.

По информации Укргидрометцентра, сегодня по стране пройдут грозы, ночью в западных, утром и днем в северных и центральных областях ожидаются значительные дожди. В южных областях - местами град.

Днем в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Как сообщал Главред, Украина борется с последствиями непогоды, которая накрыла страну после нескольких недель жары. 20 июля мощный ливень был не только в Киеве, но и в Кировоградской области и на Закарпатье.

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В ГосЧС отчитались, что в результате ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пункта. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Начавшиеся в Украине дожди и грозы вскоре накроют всю территорию страны, рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. При этом осадки, по его словам, не станут для украинцев спасением он сильной жары.

Один из ведущих синоптиков Укргидрометцентра Вера Балабух объяснила, почему в Украине в последние годы так жарко, и рассказала, из-за чего украинцам следует ждать новых температурных рекордов.

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