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Смыт асфальт, повалены деревья, отключено электричество: Украина борется с последствиями непогоды

21 июля 2021, 10:20

Сегодня эпопея с потопами может продолжиться. Синоптики обещают на 21 июля дожди и грозы. Сухо будет лишь в Луганской и Одесской областях.

В столице вчера прошел сильный дождь с грозой - Киев заливало уже вторые сутки / скриншот

В Украине продолжает бушевать непогода. После нескольких недель жары мощный ливень вчера накрыл не только Киев, но и Кировоградскую область и Закарпатье.

В частности, поздно вечером 20 июля в Кропивницком дождь лил около часа. В результате смыт асфальт и повалены деревья. Минимум на десяти улицах областного центра потоки воды парализовали движение транспорта, передает ТСН.

Вчера вечером в столице также прошел сильный дождь с грозой - Киев заливало уже вторые сутки.

Работники столичного метрополитена в этот раз подготовились к возможному потопу. Чтобы вода не дошла до платформы, в переходе на станции метро Позняки сделали дамбу из мешков с песком. Хотя станцию не затопило, пассажирам пришлось чуть ли не вплавь добираться до метро - местами воды было по колено.

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В Раховском районе Закарпатской области также неожиданно затопило несколько сел: там подтоплены дома, размыты дороги и уничтожены урожаи.

Больше всего воды было в селе Великий Бычков. Мощный ливень там начался вчера после обеда и не утихал целый час. Потом дождевая вода с гор хлынула на огороды и во дворы людей. Она превратила улицы села в стремительные реки. Местами воды было по пояс - на таком уровне она держалась несколько часов. Людям не удалось спасти технику и мебель.

Также подтоплены хозяйства в селе Ясиня и Верхнее Водяное. Там работают спасатели, а местные власти подсчитывают убытки.

Тем временем в ГосЧС отчитались, что в результате ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пункта. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

Так, обесточивание произошло в 13 областях: Полтавская – 194, Кировоградская – 158, Черкасская – 157, Киевская – 121, Днепропетровская-38, Хмельницкая – 37, Одесская-32, Сумская – 28, Николаевская – 24, Черниговская – 19, Черновицкая – 15, Винницкая-14 Запорожская - 1.

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Как сообщал Главред, погода в Украине сегодня, 21 июля, снова будет дождливой, лишь в Луганской и Одесской областях сухо. На Киевщине и Харьковщине, а также в центральных областях синоптик прогнозирует грозы.

При этом в Украину пришло небольшое похолодание. В частности, в западных и центральных областях температура опустится до +21...+23 градусов, местами - до +18 днем. Ночью термометры покажут +13...+17 градусов. На Востоке страны все еще будет жарко - до +37°,

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