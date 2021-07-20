Непогода уже на Одесчине: регион засыпало градом

В Одессе выпал крупный град / Скриншот

Погода в Украине продолжает удивлять. Часть территории страны постигла сильная жара и засуха, которая уничтожает урожаи, а некоторые регионы в прямом смысле слова заливает дождями. После Киева, ливни направились в Одесскую область. В частности, во втроник, 20 июля там прошел сильный дождь с градом, размером с орех.

Как сообщает местный Telegram канал "Одесса Инфо", погода ухудшилась мгновенно. Жару и солнце сменили порывистый ветер и тучное небо. Дождь резко начал заливать улицы села Граденицы Беляевского района, а затем на землю начал падать огромный град.

Люди обеспокоены судьбой урожая, который разгромили осадки. Кроме этого, град побил окна.

Более того, на сегодня и завтра, 21 июля, синоптики дают неутешительные прогнозы. Ожидается гроза, причем уже по всей Одесчине. А также объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, сильный зной постиг Херсонскую область, где средние показатели температуры превышают стандартные показатели.

Температура днем достигает +45 граудсов. В связи с этим, у людей значительно ухудшилось самочувствие.

Кроме этого, жители Херсонщины обеспокоены судьбой урожая. Все насаждения просто "горят". Из-за этого садоводы уже бросились досрочно собирать урожай.