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В Херсонской области аномальная жара: садоводы досрочно собирают урожай

19 июля 2021, 20:14
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Температура превышает +45 градусов.

жара, засуха, климат
В Херсоне засуха уничтожает урожай / Фото pixaby

Несмотря на проливные дожди во множестве регионов страны, Украину все же не покидает аномальная жара. Сильный зной постиг Херсонскую область, где средние показатели температуры превышают стандартные показатели.

Как сообщает ТСН, температура днем достигает +45 граудсов. В связи с этим, у людей значительно ухудшилось самочувствие.

"Голова болит уже два дня, хочется только воды. Ночью спать вообще невозможно. Все окна открываем, никакого эффекта. 23.00, а термометр показывает +35. Днем еще хуже. Скорее бы это лето закончилось", - рассказали "жертвы" жары.

Кроме этого, жители Херсонщины обеспокоены судьбой урожая. Все насаждения просто "горят". Из-за этого садоводы уже бросились досрочно собирать урожай.

"Не успеваем поливать. Утром дали водички, а к вечеру все высохло. В Германии заливает людей, а нас жарит", - жалуются херсончане.

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Жара не утихает уже несколько дней и неизвестно когда, а главное - чем все это закончится.

Напомним, по Киеву в понедельник, 19 июля, пронеслась серьезная непогода. Временами город накрывали гроза, ураган и мощный ливень. Улицы столицы оказались в воде, некоторые станции метро затопило. Киевляне сталкиваются с проблемами с передвижением по городу.

Ближе к полудню в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что в городе вдруг потемнело – на столицу обрушились сильный дождь и ураган. Некоторые районы захлестнули ливни и грады, в других – облачно, но с громом и молниями.

Прогноз на 20 июля

  • в западных областях ожидается + 22 + 27 градусов;
  • в северных областях + 25 + 28 градусов;
  • в центральных областях в Винницкой + 25 + 27 градусов, в Черкасской + 26 + 29 градусов (в Кропивницкому с районами и на Полтавщине + 27 + 31 градусов, на Днепропетровщине + 29 + 33 градуса);
  • в южной части и в восточных областях еще удержится жара, во вторник + 30 + 35 градусов.
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