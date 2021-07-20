Одессит уморил голодом собственного сына и заявил, что это "духовное лечение"

Отец заморил голодом своего сына / Telegram

Жуткая история в Одессе. Там родной отец чуть не до смерти уморил голодом собственного сына. Парню - 16 лет. Он выглядит, как скелет.

Как сообщает местный Telegram канал "Одесса Инфо", подросток поступил в местную больницу 19 июля с сильным обезвоживанием и дефицитом веса.

На данный момент парень в очень тяжелом состоянии. Отец школьника несмотря на это утверждает, что его "больной сын вместо поддержки специалистов требует духовного лечения".

Мужчина лично обратился к медикам. Однако только тогда, когда практически до смерти истощенный парень уже не мог даже пить воду.

Читайте такжеЗаморившая сына голодом горе-мать избежала пожизненного и может выйти на свободуНапомним, в Одессе жители дома, где живет горе-мать, у которой ранее изъяли детей, обеспокоены решением апелляционного суда. Уже на протяжении месяца двух девочек должны вернуть матери, которая готова была продать свое чадо за бутылку водки.

Соседей женщины решение апелляционного суда смутило. По их словам, женщина постоянно выпивала и спала на лестничной площадке, дети (девочки 10 и 1 года) были неухоженными и голодными. Мать их систематически била и оставляла одних.