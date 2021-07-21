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В Украину нагрянуло резкое похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

21 июля 2021, 07:21

Погода в Украине сегодня, 21 июля, будет пасмурной и дождливой. Жара отступит в ряде регионов, но в восточных и южных областях ожидается до +34 градусов.

Дождь
Украину накрыли сильные дожди / УНИАН

Погода в Украине сегодня, 21 июля, будет дождливой, лишь в Луганской и Одесской областях будет сухо. На Киевщине и Харкьовщине, а также в центральных областях синоптик прогнозирует грозы.

При этом в Украину пришло небольшое похолодание. В частности, в западных и центральных областях температура опустится до +21...+23 градусов, местами - до +18° днем. Ночью термометры покажут +13...+17 градусов. На Востоке страны все еще будет жарко - до +37°, сообщили в Укргидрометцентре.

На юге ожидается облачная погода. Синоптики не исключают град с грозой, а также шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Воздух максимально прогреется до +32...+34 градусов.

Жителям Северной Украины также следует готовиться к грозе и ливню. Температура воздуха составит +21...+23 градуса.

Погода в Киеве на сегодня

Сегодня в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром ожидается сильный дождь, который во второй половине дня сменится дождем с грозами. Термометры покажут +21...+23 градуса.

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Погода в Украине 21 июля 2021 / meteo.gov.ua

Прогноз погоды в городах Украины на 21 июля

  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +21...+23
  • Тернополь – +21...+23
  • Черновцы – +21...+23
  • Хмельницкий – +21...+23
  • Луцк – +22...+24
  • Ровно – +22...+24
  • Житомир – +21...+23
  • Винница – +21...+23
  • Одесса – +28...+30
  • Николаев – +28...+30
  • Херсон – +32...+34
  • Симферополь – +30...+32
  • Кропивницкий – +23...+25
  • Черкассы – +22...+24
  • Чернигов – +21...+23
  • Сумы – +22...+24
  • Полтава – +23...+25
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +31...+33
  • Донецк – +32...+34
  • Луганск – +32...+34
  • Харьков – +30...+32
  • Киев – +21...+23.

  • Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Начавшиеся в Украине дожди и грозы вскоре накроют всю территорию страны, рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. При этом осадки, по его словам, не станут для украинцев спасением он сильной жары.

Один из ведущих синоптиков Укргидрометцентра Вера Балабух объяснила, почему в Украине в последние годы так жарко и рассказала, из-за чего украинцам следует ждать новых температурных рекордов.

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