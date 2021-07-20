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Украину ждет новый солнцепек: синоптик рассказал, когда жара будет зашкаливать

20 июля 2021, 15:53
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Период относительного похолодания в Украине продлится недолго, говорит Роман Мурмыло.

Новая волна жары идет в Украину
В Украину возвращается сильная жара / flickr.com/dianne_stankiewicz

Начавшиеся в Украине дожди и грозы вскоре накроют всю территорию страны, рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

Как подчеркнул он в интервью изданию Obozrevatel, осадки не станут для украинцев спасением он сильной жары.

Синоптик говорит, что на большей части территории Украины начавшиеся дожди не принесут прохладу.

По его прогнозу, более прохладная погода будет после 21 числа, когда в Украину зайдет другая воздушная масса, благодаря чему жара спадет на 5-7 градусов.

"На западе и на севере похолодает быстрее, на юге и востоке медленнее по мере прохождения атмосферного фронта. 20, 21 и 22 июля это похолодание будет еще в сопровождении грозовых дождей разной интенсивности", – уточнил синоптик.

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Он сказал, что дождливая погода в Украине продлится до 26 июля, после чего можно снова ожидать возвращения жары с температурами выше +30 градусов.

"Будет не выше +30 градусов, может быть, +25… +30, +26… +31 градус", - добавил Мурмыло.

Напомним, ранее сообщалось, что после недолгого спада температуры в Украине прогнозируется новая волна сильной жары.

Уже с 23 июля температура воздуха в ряде регионов Украины достигнет отметки +34 градуса.

Прогноз погоды до конца лета 2021

Напомним, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... +32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... +35 градусов.

прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине Роман Мурмыло
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