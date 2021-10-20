COVID-19 вошел в тройку самых смертельных болезней среди украинцев

Смертность в Украине / УНИАН

В Украине с января по август 2021 года в целом умерло 439 400 человек. Одной из самых частых причин смерти украинцев стало заболевание COVID-19.

По данным Государственной службы статистики, коронавирусная инфекция находится на третьем месте по смертности — после болезней системы кровообращения и рака.

Сообщается, что наиболее частой причиной смерти среди украинцев стали болезни системы кровообращения, от которых умерли 276 070 человек. Согласно статистике, от рака умерло 49 021 человек, а от коронавируса — 37077.

Грипп и пневмонии стали причиной смерти 10 068 человек, а болезни органов пищеварения забрали на тот свет 16 000 человек. От инфекционных болезней умерли 4214 человека, в том числе туберкулез унес жизни 1905 украинцев. От СПИДа умерло 1546 граждан — это меньше, чем в результате ДТП.

Всего по внешним причинам за этот период 2021 года погибло 18 627 человек, в том числе:

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2200 человек погибли в ДТП;

4099 — из-за самоубийства;

1269 — из-за утопления;

1181 — из-за отравления алкоголем;

1033 — случайные отравления;

848 — из-за умышленного убийства;

808 — во время пожара.

Общее сокращение численности населения в январе-августе составило 245 900 человек.

Коронавирус в Украине

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

В свою очередь, инфекционист Вадим Аристов заявил, что Украина очень отстает в плане борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, если COVID-19 и дальше будет мутировать так, что повысится уровень летальности и сохранится крайне высокая степень заразности, то счет пойдет на недели.