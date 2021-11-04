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Недоверие к вакцинам вызвало смертоносную COVID-вспышку в Украине - AFP

4 ноября 2021, 06:45
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У украинцев нет доверия к вакцинам, к врачам и к медицине. Нужно сделать больше, чтобы показать безопасность и эффективность вакцин, разрушить мифы вокруг них.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Укранцы отказываются прививаться даже после того, как оказываются в больницах / facebook.com/moz.ukr

Украина - одна из самых бедных стран Европы и пострадала от огромного роста количества случаев инфицирования более заразным штаммом коронавируса Дельта. При этом несмотря на рекордную заболеваемость и смертность, менее 20% населения Украины полностью вакцинированы от COVID-19.

У украинцев есть доступ к трем вакцинам - AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac. В одном только Киеве находится около 180 центров вакцинации, в том числе в торговых центрах и на главном вокзале. Но до сих пор только 7,6 миллиона человек в Украине были полностью вакцинированы, несмотря на решительное давление правительства и ограничения по отношению к непривитым, пишет французское информагентство AFP.

"Некоторые украинцы даже предпочитают платить за поддельные справки, а полиция возбудила сотни дел по поддельным документам о вакцинации", — говорится в сообщении.

Многие видят причину скептицизма украинцев по поводу вакцинации от коронавируса в дезинформации из Сети. Издание приводит в пример историю пациента из столичной больницы №4, строителя Сергея Царика. Мужчина говорит, что не планирует прививаться даже после того, как заразился коронавирусом и нуждается в лечении.

"Я не доверяю этим вакцинам, они были разработаны слишком быстро", — сказал мужчина, сидя на больничной койке.

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При этом заведующая лечебным отделением четвертой больницы Галина Литовальцева заявила об отсутствии "доверия к вакцинам, к врачам и к медицине".

Старшая медсестра четвертой больницы Наталья Этнис отметила, что нужно сделать больше, чтобы показать безопасность и эффективность вакцин, разрушить мифы вокруг них.

"Нам нужно предоставить больше информации о вакцинах", – сказала женщина и сказала, что хотела бы вакцинировать двух своих детей, "чтобы они не жили в постоянном страхе".

Татьяна Мостепан - директор Киевской городской клинической больницы №4, в которой 455 COVID-кроватей заполнены на 70% - добавила, что среди госпитализированных вакцинировано "всего 3-4%". По ее словам, причина отказа от вакцинации – недоверие к государству.

Мостепан рассказала, что в 2020 году в больнице использовали от 4 до 5 тонн кислорода в день, а сегодня — до 7 тонн в день.

"Коронавирус можно предотвратить, так почему бы не предотвратить его, вместо того, чтобы выслушивать всякую чушь?" – задала риторический вопрос медик.

Коронавирус в Украине

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

По состоянию на утро среды, 3 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 393 жителей страны. Летальных случаев было 720.

Украина будет находиться на пике заболевания коронавирусом еще в течение двух недель. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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