Сертификат или работа: в Украине уволили троих врачей за подделку документов о вакцинации

Минздрав с помощью электронных систем может отслеживать информацию об использовании вакцины и количестве прививок на уровне каждого учреждения здравоохранения.
В Украине за подделку документов о вакцинации против коронавируса уже уволены трое врачей.
Как сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения нации, медицинской помощи и медицинского страхования, информацию о подобных правонарушениях силовые структуры черпают из соцсетей.
"Минздрав обратился к местным властям с просьбой уволить руководителей учреждений здравоохранения, в те учреждения, где ведется уголовное производство. Сейчас у нас есть обратная связь и следующая статистика: три врача уволены, еще трем врачам объявлены выговоры, в шести регионах ведется официальное расследование", - отметила Карчевич.
Читайте также"Снежный ком отступает": Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в УкраинеПо словам замминистра на сегодняшний день, как показал мониторинг Минздрава, в социальных сетях и общественных местах обнаружено 210 тысяч сообщений о купле-продаже документов о вакцинации против коронавируса.
Вся эта информация передана полиции.
Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаБолее того, чиновник подчеркнула, что Минздрав с помощью электронных систем может отслеживать информацию об использовании вакцины и количестве прививок на уровне каждого учреждения здравоохранения.
Напомним, за использование поддельных документов о вакцинации теперь будут штрафовать от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.
За внесение ложных сведений о проведении вакцинации медики будут получать штраф в размере от 34 тысяч гривен до 68 тысяч гривен или получить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
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