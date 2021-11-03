Сертификат или работа: в Украине уволили троих врачей за подделку документов о вакцинации

За поддельный COVID-сертификат врач лишается работы / Reuters

В Украине за подделку документов о вакцинации против коронавируса уже уволены трое врачей.

Как сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения нации, медицинской помощи и медицинского страхования, информацию о подобных правонарушениях силовые структуры черпают из соцсетей.

"Минздрав обратился к местным властям с просьбой уволить руководителей учреждений здравоохранения, в те учреждения, где ведется уголовное производство. Сейчас у нас есть обратная связь и следующая статистика: три врача уволены, еще трем врачам объявлены выговоры, в шести регионах ведется официальное расследование", - отметила Карчевич.

Читайте также"Снежный ком отступает": Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в УкраинеПо словам замминистра на сегодняшний день, как показал мониторинг Минздрава, в социальных сетях и общественных местах обнаружено 210 тысяч сообщений о купле-продаже документов о вакцинации против коронавируса.

Вся эта информация передана полиции.

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Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаБолее того, чиновник подчеркнула, что Минздрав с помощью электронных систем может отслеживать информацию об использовании вакцины и количестве прививок на уровне каждого учреждения здравоохранения.

Напомним, за использование поддельных документов о вакцинации теперь будут штрафовать от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.

За внесение ложных сведений о проведении вакцинации медики будут получать штраф в размере от 34 тысяч гривен до 68 тысяч гривен или получить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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