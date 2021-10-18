В Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробности

Обязательную вакцинацию в Украине введут с ноября / Униан

Суд просят признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Истец просит окружной административный суд Киева просят признать противоправным и недействительным приказ Минздрава Украины от 4 октября 2021 "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

Читайте такжеСкорее всего в Украине будет дополнительная вакцинация от коронавируса - ЛяшкоТакже в суд поступило заявление с просьбой к ОАСК приостановить действие соответствующего приказа. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.

Обязательная вакцинация в Украине

Приказ Минздрава об обязательной вакцинации прошел проверку в Минюсте и был опубликован 7 октября, документ вступает в силу через месяц - то есть 7 ноября.

Под обязательную вакцинацию на данный момент подпадают:

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педагоги,

представители центральных органов исполнительный власти,

сотрудники местных государственных администраций.

Как сообщали в Минздраве, уже с ноября невакцинированных педагогов будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Список станет больше

Как анонсировал глава Минздрава Виктор Ляшко перечень профессий для обязательной вакцинации планируют расширить. В частности, в него могут войти:

работники государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики,

социальные работники,

почтальоны,

сотрудников местного самоуправления,

сотрудники коммунальных предприятий и учреждений.

Напомним, что за сутки 17 октября в Украине зафиксировали 11 288 новых случаев коронавируса. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации. В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 Запорожская, Донецкая, Одесская и Днепропетровская область с 18 октября переходят в красную зону карантинных ограничений.