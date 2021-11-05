Отказ от вакцинации: Соцстрах разъяснил, оплачиваются ли больничные отстраненным от работы

Больничные не будут оплачивать отстраненным от работы из-за отказа от вакцинации / УНИАН

С 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации для работников определенных сфер и отстранении от работы тех, кто не привился. Оплачиваются ли больничные в случае отстранения от работы – разъяснили в фонде соцстрахования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, помощь по больничным листам не предоставляются работникам, отстраненным от работы из-за отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против COVID-19.

В Фонде пояснили, что больничные выплаты нужны для компенсации утраченного по болезни заработка. В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, который не соблюдает требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует.

От кого требуют обязательную вакцинацицю

Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, определен приказом Минздрава от 04.10.2021 № 2153. Так, на период действия карантина обязательной профилактической прививке от COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Кого не смогут отстранить

Работники, имеющие противопоказания к прививке, не могут быть отстранены от работы, если не получат ее.

не могут быть отстранены от работы, если не получат ее. Если противопоказание к вакцинации у человека временное, у справки будет ограниченный срок действия ㅡ от трех месяцев или более.

Также работодатели не смогут отстранить от работы людей, получивших только первую дозу вакцины, поскольку в этой ситуации речь не идет об уклонении или отказе от вакцинации.

поскольку в этой ситуации речь не идет об уклонении или отказе от вакцинации. Кроме того, люди, переболевшие COVID-19, могут получить соответствующие сертификаты и воспользоваться ими. Сейчас в Минцифре завершают работу над такими сертификатами в "Дії".

В Минздраве подчеркивают, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого нет правовых оснований.

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