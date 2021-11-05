Третья прививка от COVID-19: Ляшко ответил, когда в Украине введут бустерную дозу

Министр здравоохранения назвал главное условие.
Бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернёмся к вопросу бустерной дозы, или повторной, двукратной вакцинации против коронавирусной болезни", - передает слова главы Минздрава "Интерфакс".
Ляшко также отметил, что по состоянию на сегодняшний день ( 5 ноября - ред.) такую отметку пересёк только город Киев с показателем в 55% вакцинированных жителей (по крайней мере одной дозой).
Читайте такжеПочему вакцинация спасает жизни: врач привел немыслимую статистику из собственного опытаКроме того, по словам министра, более 40% вакцинированных зафиксировано в Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.
Вакцинация в Украине
По состоянию на 5 ноября обе дозы вакцины получили 7,7 млн украинцев.
В соответствии с постановлением Кабинета министров, утвержден порядок отстранения от работы невакцинированных работников, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Невакцинированных сотрудников будут отстранять от работы с 8 ноября до момента вакцинации.
На последнем брифинге глава Минздрава подчеркнул, что только вакцинация защищает и спасает жизни.
"Ключевой особенностью этой волны является то, что 93% госпитализированных не вакцинированные от COVID-19. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий также не вакцинированные", ‒ заявил Ляшко.
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