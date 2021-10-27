В Минздраве рассказали, каким украинцам обязательно сделают третью прививку от COVID-19

Некоторым украинцам обязательно сделают третью прививку от COVID-19 / Reuters

Украинский Минздрав планирует в ближайшее время запустить процесс ввода третьего компонента вакцин против коронавируса гражданам страны. Об этом говорит главный санитарный врач Игорь Кузин, которого цитирует портал РБК-Украина.

По словам чиновника, соответствующий указ был подготовлен приблизительно в течение недели.

"В таком случае мы позволим введение дополнительной дозы преимущественно для иммунокомпрометированных лиц. Она будет рекомендована тем, кто имеет иммуносупрессию, то есть подавлен иммунитет на фоне приема, к примеру, кортикостероидов, онкологической терапии, трансплантации либо тем, кто имеет врожденные иммунодефицитные состояния", - говорит он.

Кузин уточнил, что после двух прививок от коронавируса у таких людей мог не выработаться иммунный ответ, который защитил бы их организмы.

Как добавил главный санврач, бустерную дозу смогут получить люди старше 60 лет, если они вакцинировались CoronaVac. Но, если в наличии не будет такого препарата, то его можно попробовать заменить другой вакциной.

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Напомним, ранее, 22 сентября, Кабмин одобрил решение, на основании которого в Украине вводится обязательная вакцинация против коронавируса для определенных категорий лиц. Речь идет о работниках учебных заведений, а также сотрудниках центральных органов власти, их территориальных отделений, и работниках местных государственных администраций.

В Минздраве также заявляли о том, что проводится работа над проектом изменений, включающем опцию расширения категории лиц, для которых вакцинация станет обязательной. В скором времени, вероятно, нужно будет сделать прививку от коронавируса сотрудникам центров предоставления социальных услуг, работникам сферы управления центральных органов исполнительной власти, и людям, работающим на предприятиях критической инфраструктуры.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также рассказал, что центральные власти поставили задачу регионам ускорить вакцинацию от коронавируса и выйти на уровень 1,5 миллиона прививок в неделю.