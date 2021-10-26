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Ляшко заявил, что в Украине нет доказанных случаев смерти от прививки против COVID-19

26 октября 2021, 12:15
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В Украине установлено 119 смертей среди лиц, которые сделали прививки против коронавируса, сказал Виктор Ляшко.

Ляшко
В Украине нет ни одного доказанного случая связи между прививкой от коронавируса и летальным исходом - Ляшко / УНИАН

В Украине зафиксировано 119 смертей людей, которые проходили вакцинацию от COVID-19. Государство не установило ни одного случая, который указывал бы на связь между прививкой и летальным исходом. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В интервью Украинской правде он сказал о том, что в стране среди вакцинированных против коронавирусной инфекции людей умерло 119 человек.Читайте такжеРиск нехватки персонала: в Минздраве сказали, почему прививка от COVID-19 для медиков не обязательна

"Но эта цифра ни о чем. Если вы посмотрите на количество людей, которые умирают в Украине за определенный период времени… К примеру, от инсульта каждые шесть минут умирает человек. И он может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через пять минут после нее", - сказал Ляшко.

Также он добавил, что в Украине нет ни одного случая, когда была бы доказана связь между вакцинацией от коронавируса и смертью человека.

"Я не возглавляю национальную комиссию по расследованию, но если бы такой случай был, мне бы доложили", - подчеркнул глава Минздрава.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Кабмин 22 сентября одобрил решение, на основании которого в Украине вводится обязательная вакцинация против коронавируса для определенных категорий лиц. Речь идет о работниках учебных заведений, а также сотрудниках центральных органов власти, их территориальных отделений, и работниках местных государственных администраций.

В Минздраве также заявляли о том, что проводится работа над проектом изменений, включающем опцию расширения категории лиц, для которых вакцинация станет обязательной. В скором времени, вероятно, нужно будет сделать прививку от коронавируса сотрудникам центров предоставления социальных услуг, работникам сферы управления центральных органов исполнительной власти, и людям, работающим на предприятиях критической инфраструктуры.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также рассказал, что центральные власти поставили задачу регионам ускорить вакцинацию от коронавируса и выйти на уровень 1,5 миллиона прививок в неделю.

viber
Минздрав новости Украины коронавирус в Украине Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
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