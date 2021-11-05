"93% госпитализированных - без вакцины": Ляшко озвучил главную особенность новой волны COVID-19

По словам главы Минздрава, благодаря вакцинации медики каждый час спасают десять жизней, каждые шесть минут ‒ спасают одну человеческую жизнь.
Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. На своем брифинге он заявил, что 93% госпитализированных не прошли через вакцинацию от COVID-19.
По его словам, коронавирусная болезнь не прощает и только вакцинация защищает и спасает жизни.
"Ключевой особенностью этой волны является то, что 93% госпитализированных не вакцинированные от COVID-19. Почти все тяжелые случаи, требующие реанимационных мероприятий также не вакцинированные", ‒ заявил Ляшко.
По словам чиновника, благодаря вакцинации медики каждый час спасают десять жизней, каждые шесть минут ‒ спасают одну человеческую жизнь.
"Вакцины помогут преодолеть пандемию, но главная вакцина против пандемии - ответственность. Сегодня как никогда стране нужно ваше ответственное отношение к карантинным ограничениям и необходимость сделать прививку", ‒ сказал Ляшко.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность.
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