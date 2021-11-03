Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от COVID-19

Ляшко заявил, что акции против прививок - это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые потеряли своих родных из-за COVID-19.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что украинцам не следует прислушиваться к советам "антивакцинаторов", а пользоваться проверенной информацией от Минздрава и ЦОЗ о прививках против коронавируса.
Глава Минздрава также прокомментировал акцию противников вакцинации, которая проходит в центре Киева.
Он назвал ее "насмешкой над медиками и родственниками умерших".
"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться, это, на мой взгляд, - насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают", - подчеркнул Ляшко.
Акция против прививок от коронавируса
Напомним, сегодня утром в центре Киева "антивакцинаторы" собрались на митинг против прививок от коронавируса. Участники акции пытались "пикетировать" супермаркет и перекрывать дорогу и пешеходные подземные переходы.
Также они перекрывали дорогу у улицы Лобановского. На митинге также были замечены экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко с сестрой Верой, которых недавно поймали в аэропорту "Борисполь" с поддельным ковид-сертификатом.
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Вакцинация от коронавируса в Украине
Тем временем Минздрав отчитался, что за весь период кампании по вакцинации в Украине сделали более 18 миллионов прививок.
С начала кампании привито 10 682 752 человека, из них получили одну дозу – 10 682 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 596 587 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 18 279 337 прививок.
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