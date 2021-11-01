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Минздрав собирается утилизировать полмиллиона доз вакцины AstraZeneca: названа причина

1 ноября 2021, 22:17
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Это просроченные препараты, которые уже изъяли из пунктов вакцинции против коронавируса.

Вакцина AstraZeneca
Вакцины AstraZeneca в Украине слишком много / Reuters

Министерство здравоохранения Украины вынуждено утилизировать 500 тысяч просроченных доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca.

Как сообщает Минздрав в ответе на запрос издания "Гордон", срок годности всех инъекций истекает 31 декабря нынешнего года.

"Точное количество из-за возможности разлива (например, из флакона использовали девять из 10 доз) будет известно до 3 ноября", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что просроченные препараты уже изъяли из пунктов и центров вакцинации.

"Мы строго соблюдаем все требования хранения, транспортировки и использования вакцин. Каждый украинец может быть уверен, что получает безопасную и эффективную вакцину для защиты своей жизни", - добавили в ведомстве.

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В Минздраве рассказали, что на сегодняшний день в Украине есть свыше 1 млн доз AstraZeneca. При этом, ее срок годности длится до 30 ноября. Препарат будут использовать как для первой, так и для второй дозы.

Напомним, общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

Также в Украине, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

viber
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