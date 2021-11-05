Туберкулез не причина для отказа от прививки - Минздрав

Прививка от коронавируса нужна и при туберкулезе - Минздрав / фото: likar.info

В Министерстве здравоохранения заявили, что противопоказания к вакцинации от коронавируса для больных туберкулезом ограничены.

Как пишет УНИАН со ссылкой на слова зав. отделом координации программ диагностики и лечения туберкулеза Центра общественного здоровья Минздрава Украины Яну Терлееву, такие пациенты более уязвимы в отношении заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Во-первых, точка соприкосновения – легкие: по большей части и при туберкулезе, и вирусной инфекции поражается именно этот орган. С другой стороны, пациенты с туберкулезом обычно имеют снижение иммунной системы, а это дополнительная восприимчивость любой дополнительной инфекции. Именно вакцинация и является одним из тех действенных методов, который может в условиях распространения пандемии COVID-19 дополнительно защитить пациентов с туберкулезом от поражения коронавирусной инфекцией", - рассказала Терлеева.

Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаВместе с этим, окончательное решение о вакцинации принимает лечащий врач.

"Потому что есть определенные противопоказания, но они довольно ограничены. Обычно, это более острое начало болезни, тяжелое состояние, связанное с туберкулезом или другими сопутствующими заболеваниями", - добавила специалист.

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Напомним, общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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