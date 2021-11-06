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Как попасть в ТРЦ без COVID-сертификата - "лайфхак" от Минздрава

6 ноября 2021, 13:58
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Если человек пришел в торгово-развлекательный центр для того, чтобы сделать прививку, то администрация может разрешить ему войти.

вакцинация
Сделать прививку от коронавируса можно в центрах вакцинации в ТРЦ / УНИАН

В регионах, которые попали в "красную" зону карантина действует ряд строгих ограничений для невакцинированных от коронавируса граждан. В частности, они не могут попасть в ТРЦ без COVID-сертификата или свежего ПЛР-теста или теста на антиген. Обойти эти ограничения можно. В Минздраве Украины объяснили, как это сделать.

В частности, речь идет о том, что во многих ТРЦ обустроены центры вакцинации.

Таким образом, если человек пришел в торгово-развлекательный центр для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, то администрация может разрешить ему войти. Однако при этом сотрудники ТРЦ должны быть точно уверены, что гражданин пойдет вакцинироваться. Также нужно убедиться, что после получения прививки человек покинет помещение ТРЦ.

В связи с этим в Минздраве рекомендуют торговым центрам, в которых есть пункт вакцинации, оборудовать отдельные входы и выходы для тех, кто пришел с целью получить дозу прививки.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

Кабинет министров 22 сентября одобрил решение по запуску обязательной вакцинации от коронавируса в Украине. Прививку должны сделать работники учебных заведений, центральных органов власти, их территориальных подразделений, сотрудники местных государственных администраций.

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Позже в Минздраве заявили о подготовке властями документа, предусматривающего расширение категории лиц, для которых прививка против коронавирусной инфекции COVID-19 должна стать обязательной. В частности, речь идет о вакцинации для работников сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг и лиц, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

В Украине запустят новый документ по коронавирусу – цифровой сертификат выздоровления от COVID-19. При помощи такого сертификата можно будет посещать заведения, работать и свободно передвигаться по красной зоне карантина.

Получить документ смогут только те, кому был поставлен диагноз "коронавирус" после того, как появился новый сертификат. Лица, переболевшие коронавирусом в 2020 или в 2021 году, то есть до появления документа, получить его не смогут.

6 ноября стало известно, что Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования и использования COVID-сертификатов. Документ может быть сформирован не более двух раз за один календарный год, а действовать он будет 105 дней.

Смотрите видео на тему Можно ли сделать прививку, если человек купил себе "липовый" ковид-сертификат:

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