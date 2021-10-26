Депутатов без прививки от COVID-19 в Раду не пускать: Данилов резко разнес нардепов-антивакцинаторов

Некоторые депутаты не поддерживают вакцинацию в Украине - Данилов / УНИАН

Народным депутатам Украины, которые не сделали прививку от COVID-19 и выступают против вакцинации, нужно запретить посещать здание Верховной Рады. Деятельность таких парламентариев следовало бы ограничить. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире программы Свобода слова на ICTV в понедельник, 25 октября, он рассказал о том, что среди народных избранников есть люди, которые не поддерживают курс государства на вакцинацию от коронавируса, и придерживаются прямо противоположной точки зрения по данному вопросу.Читайте такжеВ Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробности

"Эти люди вместо того, чтобы убеждать людей вакцинироваться, занимают противоположную позицию", - сказал чиновник.

По его словам, глава Верховной Рады мог бы запретить невакцинированным депутатам ходить в здание парламента.

"Первое, что надо сделать сейчас - не знаю насколько это вообще реально, но вот бы председатель ВР запретил туда ходить людям, которые не были вакцинированы", - добавил Данилов, подчеркнув, что деятельность таких парламентариев и в общем следовало бы "ограничить".

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Кабмин 22 сентября одобрил решение, согласно которому в Украине вводится обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий граждан. Речь идет о работниках учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, а также сотрудниках местных государственных администраций.

В Минздраве 13 октября рассказали о том, что власти работают над проектом изменений, предполагающем расширение категорий лиц, которые должны сделать прививку от коронавируса в обязательном порядке. Скорее всего, вакцинация против COVID-19 станет обязательной для работников сферы управления центральных органов исполнительной власти, сотрудников центров соцуслуг и людей, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что власти ставят перед собой задачу ускорения вакцинации в Украине. В частности, от регионов уже требуют выйти на показатель 1,5 миллиона прививок в неделю.