В Минздраве объяснили, почему показ COVID-сертификатов - не разглашение врачебной тайны

В Минздраве дали объяснение насчет показа COVID-сертификатов / УНИАН

В украинском Минздраве не считают демонстрацию COVID-сертификатов либо справок о вакцинации разглашением медицинской тайны. Соответствующее обращение в пятницу, 5 ноября, было обнародовано на сайте ведомства.

В Минздраве отмечают, что множество украинцев спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных учреждений по поводу требования предъявить документ о вакцинации. И называют весь процесс "нарушением своих прав".

Однако, подчеркивают чиновники, согласно статье 39-1 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении", пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет. Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая закон", — объяснили в Минздраве.

В то же время, говорят чиновники, норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидемиологической небезопасности.

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"То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках", — подытожили в Минздраве.

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Напомним, ранее в украинском Минздраве рассказали, при каких условиях COVID-сертификат в стране должен быть аннулирован.

По словам заместителя руководителя ведомства Мария Карчевич, если будет доказано, что медицинская запись недостоверная, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован.

"Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было", − отметила она.