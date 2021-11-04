Поездки в красную зону и кафе – без ограничений: в Украине появится COVID-сертификат выздоровления

COVID-сертификат выздоровления появится уже на следующей неделе / Приложение ДІЯ

На следующей неделе в Украине запустят новый документ по коронавирусу – цифровой сертификат выздоровления от COVID-19. При помощи такого сертификата можно будет посещать заведения, работать и свободно передвигаться по красной и желтой зонах карантина 90 дней. Однако получить документ смогут только те, кому был поставлен диагноз коронавирусная инфекций после того, как появился новый сертификат. Лица, переболевшие коронавирусом в 2020 или в 2021 году, до появления документа, получить его не смогут.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, будет два вида документов – внутренний и международный COVID-сертификат. Основанием для получения документа станет запись врача о диагнозе, которая фиксируется в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). Если данные о положительном ПЦР-тесте не были внесены в базу, то сертификат получить не удастся.

Два вида COVID-сертификата выздоровления

Внутренний – документ предназначен для использования в красной и желтой зонах карантина

Международный – для поездок на территорию 45 стран, которые входят в Доверительную сеть электронного здоровья Евросоюза.

Для чего нужен COVID-сертификата выздоровления

Коронавирусный сертификат выздоровления понадобится для того, чтобы в течение 90 дней человек смог работать, посещать заведения и свободно перемещаться по территориям, где был установлен "красный" или "желтый" противоэпидемиологический режим.

Кто сможет получить сертификат выздоровления от COVID-19

В Министерстве здравоохранения уточнили, что новый сертификат смогут получить только те лица, у которых был установлен диагноз коронавирусная инфекция после запуска нового сертификата.

COVID-сертификат выздоровления – что нужно для получения

Чтобы получить коронавирусный сертификат о выздоровлении, информация о заболеваемости COVID должна быть в электронной системе здравоохранения. Если ее не будет, то сертификат сгенерировать не удастся.

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Читайте такжеКак сгенерировать COVID-сертификат в "Дие" обладателям паспортов-книжечек: пошаговая инструкция"При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСЗ - скачать сертификат не смогут", - подчеркнули в Минздраве.

COVID-сертификаты в Украине

Кабмин 11 октября в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом решил изменить правила межрегиональных пассажирских перевозок в Украине. Для того, чтобы отправиться в области, где установлен красный, желтый и оранжевый эпидемиологические уровни, потребуется сертификат вакцинации от COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест, или тест на антиген. Правила действуют с 21 октября.

COVID-сертификат или негативный тест на коронавирус стали обязательными для поездок и посещения заведений в Киеве, где с 1 ноября официально вступили в силу правила красной эпидемиологической зоны.

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