Срок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили почти вдвое

COVID-сертификат о выздоровлении будет действовать не 180, а 105 дней / facebook/diia.gov.ua/

Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования и использования COVID-сертификатов. Срок действия международных и внутренних сертификатов после выздоровления сокращен со 180 до 105 дней.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 4 ноября 2021 г. № 1156, обнародованное на Правительственном портале.

Порядок формирования и использования документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления, также дополнен нормой о том, что COVID-сертификат после выздоровления может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.

Смотрите видео на тему Можно ли сделать прививку, если человек купил себе "липовый" ковид-сертификат:

Читайте такжеДо 3-х лет тюрьмы: в Украине ужесточили наказание за подделку COVID-сертификатовКак сообщал Главред, в Украине запустят новый документ по коронавирусу – цифровой сертификат выздоровления от COVID-19. При помощи такого сертификата можно будет посещать заведения, работать и свободно передвигаться по красной и желтой зонах карантина.

Получить документ смогут только те, кому был поставлен диагноз "коронавирус" после того, как появился новый сертификат. Лица, переболевшие коронавирусом в 2020 или в 2021 году, до появления документа, получить его не смогут.

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