Срок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили почти вдвое

COVID-сертификат после выздоровления от коронавируса может быть сформирован не более двух раз за один календарный год, а действовать он будет 105 дней.
Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования и использования COVID-сертификатов. Срок действия международных и внутренних сертификатов после выздоровления сокращен со 180 до 105 дней.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 4 ноября 2021 г. № 1156, обнародованное на Правительственном портале.
Порядок формирования и использования документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления, также дополнен нормой о том, что COVID-сертификат после выздоровления может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.
Смотрите видео на тему Можно ли сделать прививку, если человек купил себе "липовый" ковид-сертификат:
Читайте такжеДо 3-х лет тюрьмы: в Украине ужесточили наказание за подделку COVID-сертификатовКак сообщал Главред, в Украине запустят новый документ по коронавирусу – цифровой сертификат выздоровления от COVID-19. При помощи такого сертификата можно будет посещать заведения, работать и свободно передвигаться по красной и желтой зонах карантина.
Получить документ смогут только те, кому был поставлен диагноз "коронавирус" после того, как появился новый сертификат. Лица, переболевшие коронавирусом в 2020 или в 2021 году, до появления документа, получить его не смогут.
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