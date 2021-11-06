Антирекорд по смертям от COVID-19: в Украине жертвами болезни за сутки стали почти 800 человек

За сутки коронавирус выявили у 25 063 жителей страны. Жертвами болезни стали 793 пациента.
По состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны. В том числе заболел 1 541 ребенок и 398 детей.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавиурса зарегистрировали в ...
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 058 014 человек;
- выздоровели - 2 504 236 человек;
- летальных исходов - 71 635;
- проведено ПЦР-тестов - 14 801 967.
Коронавирус в Украине
Автор: Анна Багрий