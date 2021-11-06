Антирекорд по смертям от COVID-19: в Украине жертвами болезни за сутки стали почти 800 человек

С коронавирусом госпитализировали еще более пяти тысяч украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны. В том числе заболел 1 541 ребенок и 398 детей.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавиурса зарегистрировали в ...

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 058 014 человек;

выздоровели - 2 504 236 человек;

летальных исходов - 71 635;

проведено ПЦР-тестов - 14 801 967.

Коронавирус в Украине