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Ад в больницах: врач объяснил, почему COVID-пациенты могут остаться без помощи

7 ноября 2021, 09:32
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Больницы работают с 90−100-процентной загрузкой, говорит Владимир Лиходиевский.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Врач рассказал о ситуации в COVID-больницах / facebook.com/moz.ukr

Новый штамм коронавируса является более агрессивным, рассказал врач-анестезиолог Киевской клинической больницы Владимир Лиходиевский.

По его словам, пациенты скорее становятся кислородозависимыми и чаще нуждаются в госпитализации, пишет НВ.

Говоря о ситуации в лечебных учреждениях он сообщил, что отделения и больница заполнились почти сразу поциентами с COVID-19 и сейчас работают с 90−100-процентной загрузкой.

"Грустно от человеческой глупости: полтора года реформы — а у некоторых семейного врача до сих пор нет, полгода есть вакцина, а большинство людей незащищены", - говорит он.

Врач рассказал, что в больницах аппараты, кислородные магистрали и прочая инфраструктура остались от еще от предыдущей волны.

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"Сейчас мы получаем доплаты [за работу с больными коронавирусом], что мотивирует не бросить медицину, ведь на голом энтузиазме в этом аду уже никто работать не будет", - добавил Лиходиевский.

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Коронавирус в Украине:

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 419 человек, из них - 1 119 детей и 195 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5652 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 6 ноября в Украине умерли 449 человек. В то же время выздоровели 8520 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

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