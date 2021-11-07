Ад в больницах: врач объяснил, почему COVID-пациенты могут остаться без помощи

Больницы работают с 90−100-процентной загрузкой, говорит Владимир Лиходиевский.
Новый штамм коронавируса является более агрессивным, рассказал врач-анестезиолог Киевской клинической больницы Владимир Лиходиевский.
По его словам, пациенты скорее становятся кислородозависимыми и чаще нуждаются в госпитализации, пишет НВ.
Говоря о ситуации в лечебных учреждениях он сообщил, что отделения и больница заполнились почти сразу поциентами с COVID-19 и сейчас работают с 90−100-процентной загрузкой.
"Грустно от человеческой глупости: полтора года реформы — а у некоторых семейного врача до сих пор нет, полгода есть вакцина, а большинство людей незащищены", - говорит он.
Врач рассказал, что в больницах аппараты, кислородные магистрали и прочая инфраструктура остались от еще от предыдущей волны.
"Сейчас мы получаем доплаты [за работу с больными коронавирусом], что мотивирует не бросить медицину, ведь на голом энтузиазме в этом аду уже никто работать не будет", - добавил Лиходиевский.
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Коронавирус в Украине:
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 419 человек, из них - 1 119 детей и 195 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5652 человека.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 6 ноября в Украине умерли 449 человек. В то же время выздоровели 8520 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.
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