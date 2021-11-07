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За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 72 тысячи человек: свежая статистика

7 ноября 2021, 08:22

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой и Львовской областях.

коронавирус
За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 72 тысячи человек: свежая статистика / pixabay.com

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 419 человек, из них - 1 119 детей и 195 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5652 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 6 ноября в Украине умерли 449 человек. В то же время выздоровели 8520 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 3 075 433 человека;

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выздоровели – 2 512 756 человек;

летальных исходов – 72 084;

проведено ПЦР-тестирование – 14 847 087.

В минздраве уточнили, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 625 случаев;
  • Винницкая область – 569 случаев;
  • Волынская область – 340 случаев;
  • Днепропетровская область – 1527 случаев;
  • Донецкая область – 757 случаев;
  • Житомирская область – 682 случая;
  • Закарпатская область – 270 случаев;
  • Запорожская область – 667 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 887 случаев;
  • Киевская область – 542 случая;
  • Кировоградская область – 144 случая;
  • Луганская область – 174 случая;
  • Львовская область – 1095 случаев;
  • Николаевская область – 816 случаев;
  • Одесская область – 1664 случая;
  • Полтавская область – 633 случая;
  • Ровенская область – 349 случаев;
  • Сумская область – 817 случаев;
  • Тернопольская область – 403 случая;
  • Харьковская область – 1362 случая;
  • Херсонская область – 448 случаев;
  • Хмельницкая область – 1114 случаев;
  • Черкасская область – 271 случай;
  • Черновицкая область – 407 случаев;
  • Черниговская область – 856 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса.

Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

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