За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 72 тысячи человек: свежая статистика

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой и Львовской областях.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 419 человек, из них - 1 119 детей и 195 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5652 человека.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 6 ноября в Украине умерли 449 человек. В то же время выздоровели 8520 человек.
За все время пандемии в стране:
заболели – 3 075 433 человека;
выздоровели – 2 512 756 человек;
летальных исходов – 72 084;
проведено ПЦР-тестирование – 14 847 087.
В минздраве уточнили, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 625 случаев;
- Винницкая область – 569 случаев;
- Волынская область – 340 случаев;
- Днепропетровская область – 1527 случаев;
- Донецкая область – 757 случаев;
- Житомирская область – 682 случая;
- Закарпатская область – 270 случаев;
- Запорожская область – 667 случаев;
- Ивано-Франковская область – 887 случаев;
- Киевская область – 542 случая;
- Кировоградская область – 144 случая;
- Луганская область – 174 случая;
- Львовская область – 1095 случаев;
- Николаевская область – 816 случаев;
- Одесская область – 1664 случая;
- Полтавская область – 633 случая;
- Ровенская область – 349 случаев;
- Сумская область – 817 случаев;
- Тернопольская область – 403 случая;
- Харьковская область – 1362 случая;
- Херсонская область – 448 случаев;
- Хмельницкая область – 1114 случаев;
- Черкасская область – 271 случай;
- Черновицкая область – 407 случаев;
- Черниговская область – 856 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса.
Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.
Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.
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