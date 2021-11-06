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В больницу с COVID-19 часто попадает молодежь: кому нужна реанимация

6 ноября 2021, 09:42

В больницу во время нынешней волны коронавируса стали госпитализировать и 19, и 20 и 30-летних украинцев. Многим из них требуются реанимационные мероприятия.

Коронавирус
Коронавирус стал чаще заражать молодежь/ Униан

Чаще всего в больницу с диагнозом "коронавирус" попадают молодые люди с сопутствующими заболеваниями. Среди наиболее частых диагнозов – ожирение и диабет.

Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части 5-й клинической больницы Киева Эльмира Мамедова, в больницу во время нынешней волны коронавируса стали госпитализировать и 19, и 20 и 30-летних. Многим из них требуются реанимационные мероприятия, передает Сегодня.

Мамедова добавила, что весной в больнице было больше стариков, многие из них удачно побороли болезнь.

По словам врача, среди прочих недугов у госпитализированных молодых людей часто встречается лишний вес.

"Ожирения очень много. Я не думала, что это такая распространенная болезнь среди молодежи", – сказала Мамедова.

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Читайте такжеОсобый ген провоцирует тяжелое течение COVID-19: у кого он естьГоворя о заполняемости больницы, медик сказала, что ежедневно поступают на лечение от коронавируса около 20 человек, умирают – 2, выписывают – 24.

К слову, за все время пандемии симптомы коронавируса изменились.

"Сейчас это быстрое развитие болезни, резкое падение сатурации, а также диарейный и температурный синдромы, такого стало больше", – рассказывает заместитель главного врача.

Высок и риск тромбообразования от коронавируса.

"При лечении используются кроверазжижающие препараты. Если их не применять, то образуются тромбы, а потом ужасные последствия", – добавила Мамедова.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны. Были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

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