В больницу с COVID-19 часто попадает молодежь: кому нужна реанимация

В больницу во время нынешней волны коронавируса стали госпитализировать и 19, и 20 и 30-летних украинцев. Многим из них требуются реанимационные мероприятия.
Чаще всего в больницу с диагнозом "коронавирус" попадают молодые люди с сопутствующими заболеваниями. Среди наиболее частых диагнозов – ожирение и диабет.
Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части 5-й клинической больницы Киева Эльмира Мамедова, в больницу во время нынешней волны коронавируса стали госпитализировать и 19, и 20 и 30-летних. Многим из них требуются реанимационные мероприятия, передает Сегодня.
Мамедова добавила, что весной в больнице было больше стариков, многие из них удачно побороли болезнь.
По словам врача, среди прочих недугов у госпитализированных молодых людей часто встречается лишний вес.
"Ожирения очень много. Я не думала, что это такая распространенная болезнь среди молодежи", – сказала Мамедова.
Читайте такжеОсобый ген провоцирует тяжелое течение COVID-19: у кого он естьГоворя о заполняемости больницы, медик сказала, что ежедневно поступают на лечение от коронавируса около 20 человек, умирают – 2, выписывают – 24.
К слову, за все время пандемии симптомы коронавируса изменились.
"Сейчас это быстрое развитие болезни, резкое падение сатурации, а также диарейный и температурный синдромы, такого стало больше", – рассказывает заместитель главного врача.
Высок и риск тромбообразования от коронавируса.
"При лечении используются кроверазжижающие препараты. Если их не применять, то образуются тромбы, а потом ужасные последствия", – добавила Мамедова.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны. Были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.
Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.
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