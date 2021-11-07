УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Дальше будет хуже: эксперт объяснила, почему COVID-локдаун уже не поможет

7 ноября 2021, 12:50
Прослушать новость
Остановить

Елена Ливинская рассказала, когда ждать спада эпидемии коронавируса.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
/ facebook.com/moz.ukr

В Украине еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом, заявила кандидат биологических наук, микробиолог, основательница информационного ресурса Микроб и я Елена Ливинская.

"Сейчас еще далеко не пик — дальше будет труднее", - рассказала она. По словам эксперта, ситуацию очень усложняет информационная война вокруг вакцинации и низкий уровень образования и критического мышления у населения, пишет НВ.

Она напомнила, что в прошлом году спад был в январе-феврале и предположила, что так же будет и в этот раз.

"Нужен скорее не локдаун, а работающие правила и законы: строгая ответственность за подделку сертификатов, одни для всех правила работы заведений — так, как это происходит в западных странах", - пояснила собеседник.

Микробиолог уверена в том, что пора принять решение о вакцинации от коронавируса как вида страховки.

Реклама

"Если вы едете за границу и рассчитываете на бесплатную неотложную медицинскую помощь, у вас должна быть страховка. Считаю, что теперь, когда доступна вакцинация, лечение невакцинированных пациентов с ковидом должно осуществляться по тому же принципу. Это об уважении к работе врачей и к использованию средств налогоплательщиков", - добавила Ливинская.

Читайте такжеАд в больницах: врач объяснил, почему COVID-пациенты могут остаться без помощи

Коронавирус в Украине:

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 419 человек, из них - 1 119 детей и 195 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5652 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 6 ноября в Украине умерли 449 человек. В то же время выздоровели 8520 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

Читайте еще:

viber
коронавирус в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Дальше будет хуже: эксперт объяснила, почему COVID-локдаун уже не поможет». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Пышногрудая Оксана Байрак прогулялась топлес по улицеПышногрудая Оксана Байрак прогулялась топлес по улице Температура до 39 и паралич: Украину атакует опасная болезньТемпература до 39 и паралич: Украину атакует опасная болезнь Зеленскому приготовиться, или Почему Аваков заговорилЗеленскому приготовиться, или Почему Аваков заговорил Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономитьУкраинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономить Мощные магнитные бури в ноябре 2021 атакуют: когда пойдут на спадМощные магнитные бури в ноябре 2021 атакуют: когда пойдут на спад
13:13

Комаровский рассказал, какую рыбу лучше покупать, и предупредил о риске глистов

13:09

В моду на зиму 2022 вошли длинные юбки потрясающей красоты, которые согреют в трескучие морозыФотоВидео

12:50

Дальше будет хуже: эксперт объяснила, почему COVID-локдаун уже не поможетВидео

12:17

Ножом в сердце: на Запорожье чемпиона по джиу-джитсу убили из-за украинского языка

12:15

В Мелитополе варварски избавились от младенца

Реклама
12:00

Около трех миллионов доз вакцины от COVID-19: Украине бесплатно передали препарат ModernaВидео

11:47

Удар Bayraktar на Донбассе: эксперт объяснил провал РФВидео

11:09

"Вода поглотит наши дома": названы обреченные на исчезновение страны

10:51

"Вагон замироточил": Укрзализныця влипла в новый скандал из-за "душа" с потолкаВидео

10:30

Украину атакует ледяной фронт со снегом и морозами: синоптик назвала датуВидео

09:59

"Потенциальные убийцы дедушек и бабушек": медик призвал не пускать детей к пенсионерамВидео

09:44

Самый вкусный холодец: готовить очень быстроВидео

09:32

Ад в больницах: врач объяснил, почему COVID-пациенты могут остаться без помощиВидео

09:20

Лукашенко в белом костюме демонстративно снял маску перед больными в ковидной больнице

09:15

Львы – остерегайтесь сплетен, Девы – завистников: гороскоп на 7 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

08:39

Переброска войск на границу Украины: в Германии предупредили РФВидео

08:22

За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 72 тысячи человек: свежая статистика

07:58

Венгрия "громко" поддержит Украину в НАТО, но есть условие - Кулеба

07:45

Может ли начаться мировая война из-за Украинымнение

07:33

Отстранение от работы невакцинированных учителей: профсоюз просит дать им еще месяцВидео

Реклама
07:10

Удар по коронавирусу: украинцам пообещали лекарства прямого действияВидео

06:24

Старая новая песня: почему Лукашенко и Путин продолжают толочь воду в ступемнение

05:26

Украину завалит снегом: когда и где врежет зимаВидео

05:02

День работника социальной сферы Украины: поздравления и картинки к празднику

04:41

Как коронавирус влияет на интеллект: психолог назвала последствия для переболевших

04:19

Еда, от которой не похудеешь: диетолог назвала фрукты и овощи, которые мешают сбросить вес

03:50

Диетолог объяснила, что лучше всего есть на завтрак

03:34

Исчезнет популярный продукт: в Украине могут запретить продажу грибовВидео

02:21

Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг человекаВидео

02:04

Какой продукт подходит людям со слабым сердцем - совет эксперта

01:40

Жесткий локдаун и тотальная вакцинация: астролог дала неожиданный прогнозВидео

01:16

Распускал руки: холостячка Злата Огневич избавилась от самого напористого "жениха"

00:51

Приметы на 7 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

06 ноября, суббота
23:56

Украине грозит медицинский коллапс, к такому не готов ни один город - медики

23:24

Погода в Украине на воскресенье: солнечно днем, а ночью заморозкиВидео

23:08

Грандиозный финал шоу Маскарад на 1+1: подробности и победители

23:00

В Киеве вспыхнул торговый центр Интервал-Плаза: названа причина пожара

22:17

У Зеленского предупредили об агрессии Москвы и назвали цель переброски войск РФ на границуВидео

21:56

"Тела вырезали из авто": выяснились подробности кровавой аварии на НиколаевщинеВидео

21:47

Украине грозит зима без газа: эксперт раскрыл худший сценарийВидео

Реклама
21:25

В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер активист, оппозиция выдвинула ультиматум

21:03

Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюсВидео

20:58

Избил россиянина на ринге: украинец Захареев стал чемпионом мира по боксуВидео

20:41

Локдаун на 5 лет: экс-министр дала пугающий прогноз из-за эпидемии COVID-19Видео

20:38

На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый малыш

20:10

Самые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины рукиФотоВидео

19:53

В США призвали предоставить Украине оружие из-за агрессии РФ

19:47

Конфликт из-за карантина: в Луцке жестко скрутили водителя маршруткиВидео

19:19

Выстрел "Байрактара" угодил в планы Кремля додавить Украинумнение

19:17

Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономитьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять