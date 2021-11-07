Дальше будет хуже: эксперт объяснила, почему COVID-локдаун уже не поможет

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В Украине еще не наступил пик заболеваемости коронавирусом, заявила кандидат биологических наук, микробиолог, основательница информационного ресурса Микроб и я Елена Ливинская.

"Сейчас еще далеко не пик — дальше будет труднее", - рассказала она. По словам эксперта, ситуацию очень усложняет информационная война вокруг вакцинации и низкий уровень образования и критического мышления у населения, пишет НВ.

Она напомнила, что в прошлом году спад был в январе-феврале и предположила, что так же будет и в этот раз.

"Нужен скорее не локдаун, а работающие правила и законы: строгая ответственность за подделку сертификатов, одни для всех правила работы заведений — так, как это происходит в западных странах", - пояснила собеседник.

Микробиолог уверена в том, что пора принять решение о вакцинации от коронавируса как вида страховки.

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"Если вы едете за границу и рассчитываете на бесплатную неотложную медицинскую помощь, у вас должна быть страховка. Считаю, что теперь, когда доступна вакцинация, лечение невакцинированных пациентов с ковидом должно осуществляться по тому же принципу. Это об уважении к работе врачей и к использованию средств налогоплательщиков", - добавила Ливинская.

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Коронавирус в Украине:

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 419 человек, из них - 1 119 детей и 195 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5652 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 6 ноября в Украине умерли 449 человек. В то же время выздоровели 8520 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

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