Локдаун на 5 лет: экс-министр дала пугающий прогноз из-за эпидемии COVID-19

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В случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Украине жесткий локдаун может быть продлен не на один год, заявила бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, ключевой задачей является достижение 75% вакцинированного населения.

Экс-глава Минздрава пояснила, что после этого можно говорить о процессе отмены масок, ограничений и карантинов.

"И может быть "план Б" – когда вакцинация спадет. И тогда все должны понимать, что с масками, карантинными ограничениями, локдаунами, онлайн-обучением мы останемся на следующие 3-4 года, а может и 5", - сказала она.

Вместе с тем Скалецкая не исключила, что "красную зону" карантина во многих областях в течение следующих 2-3 недель будут отменять. Такое решение для многих украинцев может стать сигналом, что можно расслабиться.

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Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

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