УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Локдаун на 5 лет: экс-министр дала пугающий прогноз из-за эпидемии COVID-19

6 ноября 2021, 20:41

Карантинные ограничения в Украине могут быть надолго, говорит Зоряна Скалецкая.

карантин
/ pixabay

В случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Украине жесткий локдаун может быть продлен не на один год, заявила бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, ключевой задачей является достижение 75% вакцинированного населения.

Экс-глава Минздрава пояснила, что после этого можно говорить о процессе отмены масок, ограничений и карантинов.

"И может быть "план Б" – когда вакцинация спадет. И тогда все должны понимать, что с масками, карантинными ограничениями, локдаунами, онлайн-обучением мы останемся на следующие 3-4 года, а может и 5", - сказала она.

Вместе с тем Скалецкая не исключила, что "красную зону" карантина во многих областях в течение следующих 2-3 недель будут отменять. Такое решение для многих украинцев может стать сигналом, что можно расслабиться.

Реклама

Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

Читайте еще:

viber
Зоряна Скалецкая карантин в Украине локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Локдаун на 5 лет: экс-министр дала пугающий прогноз из-за эпидемии COVID-19». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с умаСамые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способыКак правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы Мощные магнитные бури в ноябре 2021 атакуют: когда пойдут на спадМощные магнитные бури в ноябре 2021 атакуют: когда пойдут на спад Не завтракайте так: 5 ошибок, которые незаметно губят ваш иммунитетНе завтракайте так: 5 ошибок, которые незаметно губят ваш иммунитет Блинкен во время встречи с Зеленским сделал громкое заявление о СП-2Блинкен во время встречи с Зеленским сделал громкое заявление о СП-2
20:41

Локдаун на 5 лет: экс-министр дала пугающий прогноз из-за эпидемии COVID-19

20:38

На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый малыш

20:10

Самые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины рукиФотоВидео

19:53

В США призвали предоставить Украине оружие из-за агрессии РФ

19:47

Конфликт из-за карантина: в Луцке жестко скрутили водителя маршруткиВидео

Реклама
19:19

Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюсВидео

19:19

Выстрел "Байрактара" угодил в планы Кремля додавить Украинумнение

19:17

Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономитьВидео

18:50

В Киеве произошла авария на водопроводе: какие районы сидят без воды

18:27

Психотерапевт поведала, как побороть осеннюю хандру и не впасть в депрессию

18:07

Львы – остерегайтесь сплетен, Девы – завистников: гороскоп на 7 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

17:57

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси: в Киеве заговорили о монополииВидео

17:43

Приметы на 7 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:39

Ответка за Бандеру: Киву сравнили с животным и расстреляли его фотоВидео

17:33

Семейный психолог дала совет, что нужно делать, если мужчина-партнер пошел на измену

17:00

Стягивание войск РФ на границу с Украиной: Пентагон выдвинул требование МосквеВидео

16:39

В Киеве подделаны 10% COVID-сертификатов - данные Госпродпотребслужбы

16:20

Жителей Ровно змеи атакуют в ванных через канализациюВидео

15:54

Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют плакаты с одинаковым дизайномВидео

15:46

Удар по коронавирусу: украинцам пообещали лекарства прямого действияВидео

Реклама
15:05

Высокая смертность от COVID-19: в МОЗ объяснили, почему Украина оказалась в лидерахВидео

14:57

В российском МИД подтвердили, что высокопоставленный "гонец" Байдена в Москве говорил об Украине

14:42

"Дия" не будет работать целую ночь: в Минцифре рассказали, почему и когда именноВидео

14:37

"Президент - это кризис карьерного роста": Порошенко рассказал, хочет ли еще раз возглавить УкраинуВидео

14:23

На Новый год и Рождество горнолыжные курорты будут обслуживать только вакцинированных - ЛяшкоВидео

14:21

В РФ заговорили о присоединении "ЛДНР" и раскрыли новый сценарийВидео

14:05

Часть украинцев будет получать не меньше 3 тысяч пенсии: чиновники объяснили, кто именно

13:58

Как попасть в ТРЦ без COVID-сертификата - "лайфхак" от МинздраваВидео

13:37

Несло на встречную полосу: в Мелитополе 17-летний парень спас водителя маршрутки и предотвратил ДТП

13:09

От коронавируса умер легендарный политик и бывший и.о. премьера Ефим Звягильский

12:54

В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг Украины с торгового центра

12:53

Под Одессой жестоко избили депутата из Херсонской области: врачи борются за его жизньВидео

12:42

Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутВидео

12:21

Уже официально: лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк разводится с женойВидео

12:15

Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны

11:49

В Минздраве объяснили, почему показ COVID-сертификатов - не разглашение врачебной тайныВидео

11:37

Срок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили почти вдвоеВидео

11:01

Смерть Путина: Аваков призвал готовиться к разным потрясениям в РФВидео

10:27

Беременная женщина погибла в горящем салоне красоты в СумахВидео

10:24

В честь Дня освобождения Киева Кива "расстрелял" Степана БандеруВидео

Реклама
09:42

В больницу с COVID-19 часто попадает молодежь: кому нужна реанимацияВидео

09:31

Семья с пятью детьми разбилась в ДТП под Николаевом: отец и двое детей погибли сразу

09:14

Близнецам – невероятная прибыль, Девам – хлопоты: гороскоп на 6 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

08:43

Волна COVID-19 будет как сезон ОРВИ: Ляшко рассказал, когда украинцы смогут облегченно выдохнутьВидео

08:18

Антирекорд по смертям от COVID-19: в Украине жертвами болезни за сутки стали почти 800 человекВидео

08:01

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

07:53

Резников заявил, что Украина ведет консультации на всех уровнях из-за российских войск возле границыВидео

07:45

У кого на самом деле отобрал победу Зеленскиймнение

07:24

Россия готовится к вторжению: Байден отправил в Москву "гонца" из-за наращивания войск у границ УкраиныВидео

07:10

Особый ген провоцирует тяжелое течение COVID-19: у кого он естьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять