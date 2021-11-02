Четыре области Украины на пороге "красной зоны": кому и где светит локдаун

В Украине могут усилить карантин в ряде областей / УНИАН

В Украине еще несколько областей могут перейти в красную зону эпидемических ограничений, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, сегодняшняя ситуация с COVID-19 еще не является пиком заражений, а смертность может значительно возрасти до конца года.

"Сейчас есть три региона, которые на этой неделе могут войти в "красный" уровень эпидопасности. Это Волынская, Харьковская и Тернопольская области. Черкасская тоже может, со следующей недели", – сказал эксперт.

По его словам, показатели госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертности от него пока прекратили высокий рост. В то же время риск повторной вспышки остается.

"Госпитализация и уровень смертности временно стабилизировались на самом высоком историческом уровне. Это очень необходимо для Украины сейчас, но не означает, что это победа или пиковые нагрузки на систему здравоохранения, значения выявленных случаев, госпитализаций и смертей", – добавил Ганиченко.

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Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро вторника, 2 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 19 455 жителей страны. В том числе заболели 1263 ребенка и 339 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 188 человек; летальных случаев - 700; выздоровели - 12 639 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в Киеве (1738).

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