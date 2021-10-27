Самое страшное - впереди: экс-министр объяснил неизбежность тотального локдауна

/ УНИАН

Власти Украины опоздали с введением в стране тотального локдауна, заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, радикальные шаги необходимо было предпринимать еще три недели назадиз-за быстрого распространения коронавируса.

Обосновывая свою уверенность собеседник сослался на мнения авторитетных отечественных эпидемиологов.

"Новый штамм вируса, никого не хочу пугать, но гораздо мощнее, чем то, что у нас было. Он в 2,5-3 раза заразнее, чем тот британский вирус, который у нас был", - пояснил он.

Экс-министр подчеркнул, что Украина уже зашла в "совершенно катастрофические показатели".

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"Самое страшное, что это еще не пик заболеваемости", - добавил он.

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Ранее руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин заявил о том, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине продолжит ухудшаться.

Как пишет он в материале на Главреде, ожидать стабилизации в Украине пока нет причин.