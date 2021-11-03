Введение локдауна в Украине: Радуцкий оценил шансы ужесточения карантина по всей стране

Михаил Радуцкий рассказал, какова вероятность введения в Украине жесткого локдауна / facebook.com/radutskyy

Сертификаты о вакцинации и другие медицинские справки, которые есть у определенного количества украинцев, позволяют обходиться адаптивным карантином. Локдаун в Украине пока вводить не планируется, сообщил народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"У нас 17 миллионов человек на сегодня вакцинированных - кто двумя дозами, кто одной дозой... И закрывать страну на локдаун, когда мы можем себе позволить адаптивный карантин, ну это для нашей экономики было бы неправильно. У нас сегодня есть возможность жить в режиме адаптивного карантина. Украина ничего не придумывала, все страны такую волну проходили именно так", - заявил нардеп в эфире "Украина 24".

Радуцкий также отметил, что в Кабмине решение о тотальном локдауне принимать не планируют.

Читайте такжеКонтроль карантина в Киевской области станет еще жестче: что изменилось с 2 ноября"Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что на сегодня правительство не планирует вводить полный локдаун. Опять-таки, это жизнь, увидим... Мне сегодня больше всего придает оптимизма то, что на сегодня среди тяжелобольных (пациентов больниц - ред.), а именно тех, кто занимают кровати с кислородом, это 93%, это невакцинированные люди. Чем больше мы будем сегодня вакцинировать, тем меньше возможностей для введения крутых "черных зон" (зон с жесткими ограничениями, имеется в виду - ред.)", — сказал Радуцкий.

Стоит отметить, что по состоянию на утро среды, 3 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 393 жителей страны. В том числе заболели 1406 детей и 421 медработник. За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 935 человек; летальных случаев - 720; выздоровели - 11 937 человек.

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