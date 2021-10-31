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Тотальный локдаун в Украине не сработает: Комаровский объяснил провал сценария жесткого карантина

31 октября 2021, 07:10
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В стране с точки зрения ситуации с эпидемией COVID-19 давно уже нужно было ввести локдаун, сказал Евгений Комаровский.

карантин в Украине
Люди в Украине не могут не ходить не работу, поэтому режим локдауна обеспечить нельзя - Комаровский / УНИАН

Тотальный карантин в Украине ввести невозможно, поскольку украинцы не могут не работать, а государство не способно обеспечить людей в таких условиях. В такой ситуации меры по усилению социальной дистанции полезны, однако в украинских реалиях их запустить не удастся. При этом локдаун стране, исходя из эпидемпоказателей, нужен был уже давно. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что локдаун в стране не сработает, так как у государства нет возможностей для обеспечения людей в условиях жесткого карантина. Сами украинцы не могут не работать, а контролировать их передвижение невозможно.Читайте также"Все вышло из-под контроля": эпидемиолог объяснила, почему Украине нужен жесткий локдаун

"У нас локдаун недоделанный. Это не локдаун фактически, потому что мы должны четко понимать - у нас основная масса людей не может не работать. Государство не имеет сил и средств для обеспечения локдауна. Организационно мы не можем все закрыть и заставить людей сидеть по домам. У нас не получится, как это во всем мире делалось, по телефонам отслеживать все твои передвижения - это невозможно. Поэтому я прекрасно понимаю, что в условиях перегруженных стационаров любое разобщение людей однозначно полезно, но в наших реалиях абсолютно нереализуемо", - полагает врач.

Также он считает, что согласно эпидемиологическим показателям, локдаун в Украине нужно было вводить уже давно.

"Но давайте реально вспомним, зачем вводится локдаун. Нам объясняли - локдаун вводится для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения. Единственный показатель к введению или невведению локдауна - если есть свободные места в реанимациях и кислород в больницах. Ради Бога, живите себе, используйте социальную дистанцию, проветривайте, вакцинируйтесь, увлажняйте... Но если нет мест, надо попрятаться и пересидеть, пока места появятся. Появятся места - идите целоваться дальше", - подчеркнул Евгений Комаровский.

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Локдаун в Украине

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин говорил, что локдауна в Украине пока ждать не следует. Власти планируют точечное усиление карантина в тех регионах, где ситуация ухудшится ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что карантин в Украине может стать локдауном в том случае, если в красной зоне эпидемиологических ограничений окажутся все регионы страны.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко считает, что тотального карантина в Украине не будет даже в том случае, если "красными" станут 70% областей. При этом нельзя исключать сценария, при котором локдаун все-таки введут.

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