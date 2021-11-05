Волынь переходит в "красную" зону: в Украине расширили локдаун

Карантин ужесточают на Волыни/ pixabay

С понедельника, 8 ноября, Волынская область переходит в зону красного уровня карантина, сообщил министр Кабинета мнистров Олег Немчинов.

Как пояснил он в своем Telegram-канале, решение принято по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Волынской области", - написал министр.

Он напомнил, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

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Коронавирус в Украине:

В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 26 488 жителей страны. В том числе заболели 1 654 ребенка и 488 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 497 человек; летальных случаев - 696; выздоровели 13 281 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавиурса зарегистрировали в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.

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