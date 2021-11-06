Высокая смертность от COVID-19: в МОЗ объяснили, почему Украина оказалась в лидерах

Подъем заболеваемости коронавирусом происходят в разных странах по-разному, пояснил Виктор Ляшко.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию со смертностью из-за коронавируса в Украине.
По его словам, высокое число летальных исходов в Украине связано с тем, что многие страны уже прошли пик заболеваемости, сообщает РБК-Украина.
Глава Минздрава пояснил, что ситуацию сравнивается с такими же показателями по летальности в других странах.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что подъем заболеваемости коронавирусом происходят в разных странах по-разному.
Для примера он привел ситуацию с COVID-19 во Франции, где был заметный подъем инфецирования два месяца назад.
"Если мы хотим сравнивать, то нужно перечислять на определенное количество населения, например, на 10 тысяч или количество инфицированных. И следует сравнивать с теми странами, которые в тот момент также имеют подъем заболеваемости", - говорит министр.
Читайте такжеВ Минздраве заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в УкраинеОн также обратил внимание на то, что формирование статистики умерших от коронавируса в каждой стране может отличаться.
Глава МОЗ уточнил, что если умирает человек с COVID-19, это не значит, что причиной смерти был именно коронавирус.
"Он (COVID - ред.) мог быть как основным заболеванием, повлекшим смерть, так и при сопутствующих заболеваниях. Поэтому и мы говорим, что это количество летальных исходов у людей с коронавирусом - не вследствие, не по причине", - отметил он.
Ляшко добавил, что есть еще другой показатель - смертность, по которой Украина имеет среднюю динамику.
Коронавирус в Украине
Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны. В том числе заболел 1 541 ребенок и 398 детей.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).
Коронавирус - это...
Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.
Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.
Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.
Симптомы
Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:
- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);
- сухой кашель;
- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);
- затруднение дыхания;
- боли в области груди;
- головная боль;
- миалгия;
- общее недомогание.
Как защититься?
В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:
- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;
- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;
- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.