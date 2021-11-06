Высокая смертность от COVID-19: в МОЗ объяснили, почему Украина оказалась в лидерах

В Минздраве оценили высокую летальность от коронавируса / Getty

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию со смертностью из-за коронавируса в Украине.

По его словам, высокое число летальных исходов в Украине связано с тем, что многие страны уже прошли пик заболеваемости, сообщает РБК-Украина.

Глава Минздрава пояснил, что ситуацию сравнивается с такими же показателями по летальности в других странах.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что подъем заболеваемости коронавирусом происходят в разных странах по-разному.

Для примера он привел ситуацию с COVID-19 во Франции, где был заметный подъем инфецирования два месяца назад.

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"Если мы хотим сравнивать, то нужно перечислять на определенное количество населения, например, на 10 тысяч или количество инфицированных. И следует сравнивать с теми странами, которые в тот момент также имеют подъем заболеваемости", - говорит министр.

Читайте такжеВ Минздраве заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в УкраинеОн также обратил внимание на то, что формирование статистики умерших от коронавируса в каждой стране может отличаться.

Глава МОЗ уточнил, что если умирает человек с COVID-19, это не значит, что причиной смерти был именно коронавирус.

"Он (COVID - ред.) мог быть как основным заболеванием, повлекшим смерть, так и при сопутствующих заболеваниях. Поэтому и мы говорим, что это количество летальных исходов у людей с коронавирусом - не вследствие, не по причине", - отметил он.

Ляшко добавил, что есть еще другой показатель - смертность, по которой Украина имеет среднюю динамику.

Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 25 063 жителей страны. В том числе заболел 1 541 ребенок и 398 детей.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 057 человек; летальных случаев - 793; выздоровели 11 817 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).