Угроза COVID-19 в центре, на западе и востоке Украины: четыре региона приближаются к красной зоне

Винницкая, Закарпатская, Харьковская и Черкасская области могут оказаться в красной зоне / pixabay

Винницкая, Закарпатская, Харьковская и Черкасская области могут войти в красную зону карантина в Украине уже на этой неделе. В Закарпатской области превышены показатели занятости больничных коек с кислородом, в то время как уровень госпитализации относительно низкий. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В прогнозе KSE говорится о том, что ряд регионов по своим эпидемиологическим показателям могут оказаться в красной зоне карантинных ограничений уже в ближайшее время.Читайте такжеПоездки в красную зону и кафе – без ограничений: в Украине появится COVID-сертификат выздоровления

"Регионы, которые могут войти даже на этой неделе в красный уровень эпидопасности - Винницкая, Закарпатская, Харьковская и Черкасская области", - отметил Ганиченко.

Как утверждает эксперт, в Закарпатской области на данный момент превышен показатель занятости больничных коек с кислородом, в то время как уровень госпитализации относительно низкий.

"Три других региона (вышеуказанные, - ред.) имеют больший риск", - подчеркнул Юрий Ганиченко.

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Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро вторника, 9 ноября, в Украине установлено 18 988 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие 24 часа госпитализировали 2 967 человек. Выздоровели 16 609 людей. Погибли 833 человека – самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране.

В красной зоне карантина в Украине находятся 17 регионов, 6 в оранжевой зоне, а в желтой – только Кировоградская и Тернопольская области. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, "красными" могут стать также Винницкая и Харьковская области.

Первой из красной зоны может выйти Херсонская область. В регионе фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19.

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