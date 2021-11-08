Конец локдауна: названа область-кандидат на выход из "красной зоны"

Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом / president.gov.ua

По состоянию на понедельник, 8 ноября, в Украине в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 17 областей.

Об этом шла речь на совещании с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом был назван регион, который первым может выйти из красной зоны. Речь идет о Херсонской области.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, динамика заболеваемости коронавирусом в Херсонской области несколько улучшается, что позволяет региону одним из первых выйти из "красной" зоны.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о необходимости обеспечения стабильной поставки кислорода в столичные больницы, поскольку в Киеве сохраняется тенденция роста количества больных коронавирусом.

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Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро понедельника, 8 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 068 жителей страны. В том числе заболели 790 детей и 145 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 532 человек; летальных случаев - 473; выздоровели 8 200 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

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