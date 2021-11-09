Новый антирекорд по смертям от COVID-19 в Украине: за сутки жертвами болезни стали 833 пациента

В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у почти 19 тысяч украинцев. Больше всего новых случаев COVID-19 в Днепропетровской и Львовской областях.
По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. В том числе заболели 1163 ребенка и 426 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (2042), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и г. Киев (1204).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1204 случая;
- Винницкая область – 547 случаев;
- Волынская область – 570 случаев;
- Днепропетровская область – 2042 случая;
- Донецкая область – 832 случая;
- Житомирская область – 240 случаев;
- Закарпатская область – 241 случай;
- Запорожская область – 1021 случай;
- Ивано-Франковская область – 322 случая;
- Киевская область – 905 случаев;
- Кировоградская область – 67 случаев;
- Луганская область – 530 случаев;
- Львовская область – 1352 случая;
- Николаевская область – 987 случаев;
- Одесская область – 1516 случаев;
- Полтавская область – 1182 случая;
- Ровенская область – 818 случаев;
- Сумская область – 522 случая;
- Тернопольская область – 386 случаев;
- Харьковская область – 1314 случаев;
- Херсонская область – 262 случая;
- Хмельницкая область – 439 случаев;
- Черкасская область – 813 случаев;
- Черновицкая область – 453 случая;
- Черниговская область – 423 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 107 489 человек;
- выздоровели - 2 537 565 человек;
- летальных исходов - 73 390;
- проведено ПЦР-тестов - 14 930 139.
Коронавирус в Украине - статистика
По состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине установил антирекорд по смертям от COVID-19. Тогда умерли 793 человека.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.
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Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.
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