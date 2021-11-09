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Новый антирекорд по смертям от COVID-19 в Украине: за сутки жертвами болезни стали 833 пациента

9 ноября 2021, 08:20

В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у почти 19 тысяч украинцев. Больше всего новых случаев COVID-19 в Днепропетровской и Львовской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине убил с начала эпидемии более 73 тысяч человек/ Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. В том числе заболели 1163 ребенка и 426 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (2042), Одесской (1516), Львовской (1352), Харьковской (1314) областях и г. Киев (1204).

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 1204 случая;
  • Винницкая область – 547 случаев;
  • Волынская область – 570 случаев;
  • Днепропетровская область – 2042 случая;
  • Донецкая область – 832 случая;
  • Житомирская область – 240 случаев;
  • Закарпатская область – 241 случай;
  • Запорожская область – 1021 случай;
  • Ивано-Франковская область – 322 случая;
  • Киевская область – 905 случаев;
  • Кировоградская область – 67 случаев;
  • Луганская область – 530 случаев;
  • Львовская область – 1352 случая;
  • Николаевская область – 987 случаев;
  • Одесская область – 1516 случаев;
  • Полтавская область – 1182 случая;
  • Ровенская область – 818 случаев;
  • Сумская область – 522 случая;
  • Тернопольская область – 386 случаев;
  • Харьковская область – 1314 случаев;
  • Херсонская область – 262 случая;
  • Хмельницкая область – 439 случаев;
  • Черкасская область – 813 случаев;
  • Черновицкая область – 453 случая;
  • Черниговская область – 423 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 9 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 107 489 человек;
  • выздоровели - 2 537 565 человек;
  • летальных исходов - 73 390;
  • проведено ПЦР-тестов - 14 930 139.

Коронавирус в Украине - статистика

По состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине установил антирекорд по смертям от COVID-19. Тогда умерли 793 человека.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.

Читайте такжеПаника и коронавирус: запуганные пациенты болеют намного тяжелее

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

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