Обязательная вакцинация от COVID-19 в Украине: в новый список профессий скоро попадут медики

Медиков обяжут сделать прививку от коронавиурса / Reuters

Медиков также включат в список профессий, для которых обязательна вакцинация от коронавируса COVID-19. Но сделают это не сейчас, а на следующих этапах расширения списка профессий, представители которых должны сделать прививку от коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.

"Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Их два. Отстранить их от работы - и отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и понимаем, где сейчас невакцинированые медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий (для которых обязательна вакцинация, - ред.) там появится и медицинский работник", - сказал министр.

Читайте такжеКак будет работать в Украине ковидная амнистия: Ляшко раскрыл нюансыПо его словам, на сегодняшний день вакцинировано более 80% медиков. Среди сотрудников экстренной помощи прививку получил еще больший процент, в "ковидных" отделениях больниц вакцинация от коронавируса составляет под 100%.

Кроме того, Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации. Этот приказ пока не вступил в силу. Предлагается дополнить перечень работниками:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услугиучреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.

Обязательная вакцинация в Украине

В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

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Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. В противном случае они будут нести ответственность.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.

С 8 ноября в Украине вступило в силу решение о недопуске на работу невакцинированных представителей некоторых профессий.

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