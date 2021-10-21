Станет ли прививка от COVID-19 условием для получения работы в Украине - ответ эксперта

Меньше пяти процентов украинских компаний ставят как условие COVID-вакцинацию / Reuters

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Тем временем в Украине маловероятен "итальянский сценарий", когда все работники всех украинских компаний должны будут иметь или COVID-прививки, или отрицательный ПЦР-тест. Такое мнение озвучил директор по развитию бизнеса Андрей Данилюк в эфире программы Сніданок з 1+1.

Сейчас меньше пяти процентов украинских компаний ставят как условие COVID-вакцинацию, чтобы тот или иной кандидат мог стать их сотрудником. Данилюк отметил, что не видел резюме, в котором отмечается, вакцинирован кандидат или нет.

"Официально нет в публичном доступе вакансий, где отмечается как требование или рекомендация наличие прививики от коронавируса. Но во время интервью компании достаточно часто задают этот вопрос. Особенно, если это касается таких сфер как розничная торговля, работа с населением, предоставление услуг", — сказал он.

По словам эксперта, за два года пандемии компании адаптировались к условиям, а вакцинация — это только один из способов облегчить эти инструменты: гибкий график, удаленная работа, гибридные команды и тому подобное.

"Учитывая те возможности, которые есть у компаний, то такой итальянский сценарий маловероятен", — считает Данилюк.

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Вакцинация от COVID-19: для кого прививка обязательна

В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. В противном случае они будут нести ответственность.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.

Также ужесточат правила и для межобластных поездок. С 21 октября ездить на поездах межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.