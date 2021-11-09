Британия официально признала вакцину CoronaVac и приняла новые правила въезда в страну

Вакцина CoronaVac признана в Великобритании / Reuters

В Великобритании официально признали вакцины против коронавируса компаний CoronaVac/Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin. Теперь туристы, которые привиты этими препаратами, смогут спокойно въезжать в страну.

Новые правила были приняты в понедельник, 8 ноября. Они вступят в силу с 22 ноября и коснутся тех граждан, которые полностью завершили курс вакцинирования, включая жителей Арабских Эмиратов, Малайзии и Индии, передает Reuters.

Новые правила въезда в Великобританию

Граждане, которые привиты вакциной CoronaVac, смогут въезжать в Британию без самоизоляции после прибытия. Кроме того, полностью вакцинированные люди, у которых есть сертификат, больше не должны делать тест на коронавирус перед вылетом. При этом на второй день после прибытия придется сдать экспресс-тест на коронавирус.

Какие вакцины признаны в Великобритании

Помимо препаратов компаний CoronaVac/Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin в Британии признаны вакцины компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen.

Какие вакцины используют в Украине

Векторная (рекомбинантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio);

Инактивированная (вакцина с неактивным вирусом) - CoronaVac / Sinovac Biotech;

мРНК-вакцина - Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Вакцина CoronaVac/Sinovac была одним из первых доступных препаратов для вакцинации в Украине. К началу октября более 2 млн украинцев привились вакциной CoronaVac. Украина имеет около 6 млн доз этого препарата.

Реклама

Вакцина CoronaVac CoronaVac – вакцина, созданная разработчиками китайской биофармацевтической компании Sinovac. Препарат создан по традиционной методике. Он содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

Обязательная вакцинация в Украине

В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. В противном случае они будут нести ответственность.

Читайте такжеКому нельзя делать прививку от коронавируса: полный список противопоказаний по всем вакцинам

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.

С 8 ноября в Украине вступило в силу решение о недопуске на работу невакцинированных представителей некоторых профессий.

Читайте также: