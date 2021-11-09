Британия официально признала вакцину CoronaVac и приняла новые правила въезда в страну

Новые правила въезда в Великобританию вступят в силу с 22 ноября и коснутся тех граждан, которые полностью завершили курс вакцинации от коронавируса.
В Великобритании официально признали вакцины против коронавируса компаний CoronaVac/Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin. Теперь туристы, которые привиты этими препаратами, смогут спокойно въезжать в страну.
Новые правила были приняты в понедельник, 8 ноября. Они вступят в силу с 22 ноября и коснутся тех граждан, которые полностью завершили курс вакцинирования, включая жителей Арабских Эмиратов, Малайзии и Индии, передает Reuters.
Новые правила въезда в Великобританию
Граждане, которые привиты вакциной CoronaVac, смогут въезжать в Британию без самоизоляции после прибытия. Кроме того, полностью вакцинированные люди, у которых есть сертификат, больше не должны делать тест на коронавирус перед вылетом. При этом на второй день после прибытия придется сдать экспресс-тест на коронавирус.
Какие вакцины признаны в Великобритании
Помимо препаратов компаний CoronaVac/Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin в Британии признаны вакцины компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen.
Какие вакцины используют в Украине
- Векторная (рекомбинантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio);
- Инактивированная (вакцина с неактивным вирусом) - CoronaVac / Sinovac Biotech;
- мРНК-вакцина - Comirnaty / Pfizer-BioNTech.
Вакцина CoronaVac/Sinovac была одним из первых доступных препаратов для вакцинации в Украине. К началу октября более 2 млн украинцев привились вакциной CoronaVac. Украина имеет около 6 млн доз этого препарата.
Вакцина CoronaVac
CoronaVac – вакцина, созданная разработчиками китайской биофармацевтической компании Sinovac.
Препарат создан по традиционной методике. Он содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.
Обязательная вакцинация в Украине
В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.
Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. В противном случае они будут нести ответственность.
Читайте такжеКому нельзя делать прививку от коронавируса: полный список противопоказаний по всем вакцинам
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.
С 8 ноября в Украине вступило в силу решение о недопуске на работу невакцинированных представителей некоторых профессий.
Читайте также:
- Отказ от вакцинации: Соцстрах разъяснил, оплачиваются ли больничные отстраненным от работы
- Вакцинация в Украине: в Минздраве сделали важное уточнение по интервалу между прививками
- Каждый третий – привит от COVID-19: в Украине прогнозируют стремительный рост вакцинации
- Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации
- Врач-инфекционист развеял мифы о вакцинации и рассказал о чипе в иголке
- Обязательная вакцинация от COVID-19 в Украине: в новый список профессий скоро попадут медики