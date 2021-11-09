УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Британия официально признала вакцину CoronaVac и приняла новые правила въезда в страну

9 ноября 2021, 07:59
Прослушать новость
Остановить

Новые правила въезда в Великобританию вступят в силу с 22 ноября и коснутся тех граждан, которые полностью завершили курс вакцинации от коронавируса.

Вакцина CoronaVac
Вакцина CoronaVac признана в Великобритании / Reuters

В Великобритании официально признали вакцины против коронавируса компаний CoronaVac/Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin. Теперь туристы, которые привиты этими препаратами, смогут спокойно въезжать в страну.

Новые правила были приняты в понедельник, 8 ноября. Они вступят в силу с 22 ноября и коснутся тех граждан, которые полностью завершили курс вакцинирования, включая жителей Арабских Эмиратов, Малайзии и Индии, передает Reuters.

Новые правила въезда в Великобританию

Граждане, которые привиты вакциной CoronaVac, смогут въезжать в Британию без самоизоляции после прибытия. Кроме того, полностью вакцинированные люди, у которых есть сертификат, больше не должны делать тест на коронавирус перед вылетом. При этом на второй день после прибытия придется сдать экспресс-тест на коронавирус.

Какие вакцины признаны в Великобритании

Помимо препаратов компаний CoronaVac/Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin в Британии признаны вакцины компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen.

Какие вакцины используют в Украине

  • Векторная (рекомбинантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio);
  • Инактивированная (вакцина с неактивным вирусом) - CoronaVac / Sinovac Biotech;
  • мРНК-вакцина - Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Вакцина CoronaVac/Sinovac была одним из первых доступных препаратов для вакцинации в Украине. К началу октября более 2 млн украинцев привились вакциной CoronaVac. Украина имеет около 6 млн доз этого препарата.

Реклама

Вакцина CoronaVac

CoronaVac – вакцина, созданная разработчиками китайской биофармацевтической компании Sinovac.

Препарат создан по традиционной методике. Он содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

Обязательная вакцинация в Украине

В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. В противном случае они будут нести ответственность.

Читайте такжеКому нельзя делать прививку от коронавируса: полный список противопоказаний по всем вакцинам

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.

С 8 ноября в Украине вступило в силу решение о недопуске на работу невакцинированных представителей некоторых профессий.

Читайте также:

viber
новости Великобритании новости Украины вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса CoronaVac
Сейчас вы просматриваете новость «Британия официально признала вакцину CoronaVac и приняла новые правила въезда в страну». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 7 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 7 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопшихКогда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуСчастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 году Резкое похолодание нагрянет внезапно: когда и где врежут снегопадыРезкое похолодание нагрянет внезапно: когда и где врежут снегопады Локдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантинеЛокдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантине
08:01

Паника и коронавирус: запуганные пациенты болеют намного тяжелее

07:59

Британия официально признала вакцину CoronaVac и приняла новые правила въезда в странуВидео

07:19

Обязательная вакцинация от COVID-19 в Украине: в новый список профессий скоро попадут медикиВидео

06:40

Как будет работать в Украине ковидная амнистия: Ляшко раскрыл нюансыВидео

06:00

$10 миллиардов от трудовых мигрантов - это хорошо или не очень?мнение

Реклама
05:40

Вкуснейшие деруны с луком и сыром в духовке: готовить всего 12 минутВидео

05:20

Денис Казанский. Кто они - новые друзья Медведчука?Видеоблоги

05:10

Атака арктического холода: Украину накроет "холодрыга" – синоптикВидео

04:42

Назван полезный продукт, который избавит от гипертонии, холестерина и поможет сосудам

04:36

Почему люди терпят домашнее насилие - психолог назвала первопричину

04:10

57-летняя Лолита засветила сочные ягодицы в леопардовом купальнике

03:50

В моде необыкновенное окрашивание из 90-х, которое позволит оказаться на седьмом небе от счастьяФото

03:34

Врачи перечислили новые симптомы рака поджелудочной железы

02:40

Какой продукт можно принимать при гастрите - ответ диетолога

02:34

Месть Европе и шантаж со стороны Лукашенко: эксперт объяснил, чем обернется Минску кризис с беженцамиВидео

02:26

Военная операция России и удар по Украине: у Зеленского назвали цель давления МосквыВидео

02:04

Вакцина или природный иммунитет: ученые выяснили, что эффективнееВидео

01:40

"Большая трагедия": психотерапевт назвала неожиданную опасность жесткого локдаунаВидео

01:25

Худшая еда на завтрак: диетологи назвали опасные для здоровья продукты

01:21

Как избавиться от послеродовой депрессии – ответ эксперта

Реклама
00:40

Есть ли у помидоров уникальные свойства - рассказ медика

00:36

Назван город с самым грязным воздухом: допустимая норма превышена в 10 разВидео

00:22

Всасывает жир: назван идеальный продукт при гастрите и язвеВидео

08 ноября, понедельник
23:53

Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022Видео

23:23

"Умоляла остановиться": во Львове домашний тиран забил до смерти железной кочергой женщинуВидео

23:20

Диетолог прокомментировала, как нужно питаться в праздничные дни

23:09

Приметы на 9 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:06

Президент Польши срочно позвонил Зеленскому из-за действий ЛукашенкоВидео

23:05

"Заставим Кремль заплатить высокую цену": Кулеба пригрозил Москве "четким сигналом"Видео

22:36

Порошенко продал свои телеканалы: появился список новых владельцев СМИВидео

22:35

"Машина бы взорвалась": телеведущая Лидия Таран рассказала подробности ужасного ДТПВидео

22:19

В Украине резко похолодает до -10 и повалит снегВидео

22:10

Самое время попросить прибавку: экономисты прогнозируют вынужденное повышение зарплатВидео

21:50

"Битва выиграна": скандальный актер Талашко уволился по собственному желаниюВидео

21:44

Купите их прямо сейчас: названы три цветка, которые притягивают удачуВидео

21:36

На Львовщине заживо сгорел годовалый малыш: жил в полиэтиленовой палатке возле свалкиВидео

21:19

США ввели санкции против украинца ВасинскогоВидео

21:15

Виталий Портников. Лукашенко напал на ПольшуВидеоблоги

21:14

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

21:07

В МИД Украины резко отреагировали на ситуацию с СаакашвилиВидео

Реклама
20:58

На съемках фильма Ржавчины, где убили Гатчинс, произошло еще одно ЧПВидео

20:50

Нет прививки - нет работы: Минздрав хочет расширить перечень профессий с обязательной вакцинациейВидео

20:39

Войска РФ у границ Украины: ВСУ готовы к сценарию МосквыВидео

20:34

Блокада встречи лидеров "Нормандии" и позиция РФ: у Зеленского объявили проблему диалога по ДонбассуВидео

20:21

Самые жадные знаки Зодиака: кто подарит недорогие подарки на Новый год 2022

20:08

Издание Kyiv Post объявило о закрытии, коллектив негодует

20:00

По турецкому сценарию: почему Беларусь загоняет ЕС в миграционный кризисмнение

19:47

Ушибы внутренних органов и кома: в Хмельницкой области мать жестоко убила свою маленькую дочьВидео

19:24

Арест Саакашвили: к больнице стянули спецназ, полиция укрепляет позицииВидео

19:23

"На 10 лет моложе": Джамала залюбовала сеть домашним фото без макияжа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять