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Какие вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19: в Минздраве дали ответ

30 сентября 2021, 17:24

В Украине используют три типа вакцин.

вакцинация
вакцинация / Фото: zt-rada.gov.ua

Сейчас в Украине используются три типа вакцин от коронавирусной инфекции, которые доступны гражданам.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ, все они защищают от тяжелого течения болезни, осложнений и смерти.

В Украине используют такие типы вакцин:

  • Векторная (рекомбинантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio)
  • Инактивированная (вакцина с неактивным вирусом) - CoronaVac / Sinovac Biotech
  • мРНК-вакцина - Comirnaty / Pfizer-BioNTech

В зависимости от типа препарата, организм человека вырабатывает на вирус иммунитет, антитела и Т-клетки.

Ранее мы сообщали, что в Украине появилисьинновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, препараты уже направлены в регионы. Речь идет о 20 тысячах флаконов Бамланивимабу (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевимабу (Etesevimab).

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Также стоит отметить, что в Украине более 98% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет, которые не были вакцинированные. Кроме того, 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации.

Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация МОЗ
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