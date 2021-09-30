Какие вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19: в Минздраве дали ответ

В Украине используют три типа вакцин.
Сейчас в Украине используются три типа вакцин от коронавирусной инфекции, которые доступны гражданам.
Как сообщили в пресс-службе МОЗ, все они защищают от тяжелого течения болезни, осложнений и смерти.
В Украине используют такие типы вакцин:
- Векторная (рекомбинантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio)
- Инактивированная (вакцина с неактивным вирусом) - CoronaVac / Sinovac Biotech
- мРНК-вакцина - Comirnaty / Pfizer-BioNTech
В зависимости от типа препарата, организм человека вырабатывает на вирус иммунитет, антитела и Т-клетки.
Ранее мы сообщали, что в Украине появилисьинновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, препараты уже направлены в регионы. Речь идет о 20 тысячах флаконов Бамланивимабу (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевимабу (Etesevimab).
Также стоит отметить, что в Украине более 98% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет, которые не были вакцинированные. Кроме того, 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации.