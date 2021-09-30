Какие вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19: в Минздраве дали ответ

вакцинация / Фото: zt-rada.gov.ua

Сейчас в Украине используются три типа вакцин от коронавирусной инфекции, которые доступны гражданам.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ, все они защищают от тяжелого течения болезни, осложнений и смерти.

В Украине используют такие типы вакцин:

Векторная (рекомбинантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield и SKBio)

Инактивированная (вакцина с неактивным вирусом) - CoronaVac / Sinovac Biotech

мРНК-вакцина - Comirnaty / Pfizer-BioNTech

В зависимости от типа препарата, организм человека вырабатывает на вирус иммунитет, антитела и Т-клетки.

Ранее мы сообщали, что в Украине появились инновационные лекарства прямого действия на коронавирус . Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, препараты уже направлены в регионы. Речь идет о 20 тысячах флаконов Бамланивимабу (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевимабу (Etesevimab).

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