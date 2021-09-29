Выяснилось, почему медиков не заставляют колоть прививки от COVID

В МОЗ рассказали, почему не обязали медиков делать прививки / Униан

Минздрав не включил медработников в список тех профессий, для которых обязательна вакцинация, поскольку среди них уже более чем 80% привитых, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

"Во-вторых, есть вопрос доступности к медицинской помощи. Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно – отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? В данном случае отстранение может привести к ограничению доступа к медицинской помощи", - заявил он.

При этом министр добавил, что в будущем для медиков может рассматриваться условие об обязательной вакцинации.

Ранее Главред сообщал о том, что в Украине более 98% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет, которые не были вакцинированные. Кроме того, 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией среди этой возрастной группы не прошли полный курс вакцинации.

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Как говорит главный санитарный врач Игорь Кузин, на сегодняшний день лишь 20% украинцев в возрасте 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных - 16,6%.